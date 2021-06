Ursula Bennardo oggi è felice con Sossio Aruta. Insieme i due ex volti di UeD e Temptation Island Vip hanno avuto la piccola Bianca e da tempo hanno deciso di giurarsi amore eterno. La data era fissata e la coppia avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sì il prossimo 23 giugno ma l’emergenza sanitaria l’ha costretta a rivedere i piani. In questi giorni, tra l’altro, il Covid ha colpito proprio loro.

Tornando alle nozze, la ex dama continua ad aggiornare il pubblico sui dettagli del suo giorno speciale con Sossio attraverso le pagine di UeD Magazine. Al settimanale del programma che li ha fatti incontrare Ursula ha infatti anticipato che si sposeranno con rito sarà civile e che la cerimonia avverrà all’aperto.

Ursula Bennardo festeggia i 20 anni del figlio Michele: foto

La location sarà Caposperone, resort in Calabria, e ad accompagnarla all’altare ci penserà suo figlio più grande, Michele. Ma Ursula Bennardo ha poi lasciato intendere che potrebbe anche decidere di farsi accompagnare da tutti e tre i suoi figli, avuti da un precedente matrimonio. E, a proposito, ha presentato il primogenito sui social in occasione del suo compleanno.





Michele, che è il più grande di tutti (anche Sossio Aruta oltre a Bianca ha due figli nati da una precedente unione) spegne 20 candeline. E mamma Ursula ha pubblicato sul suo Instagram tre suoi ritratti. Uno appena nato e due più recenti. “16/06/2001 h 6:20 a.m 20 anni. Diventai mamma. La tua mamma”, scrive aggiungendo dei cuori rossi nella didascalia del post la ex dama di Uomini e Donne.

“Il giorno più bello della mia vita. Auguri meraviglioso amore mio”, conclude Ursula Bennardo che è stata letteralmente sommersa di like e di messaggi di auguri per i 20 anni del suo ‘cucciolo’ Michele. Tra i tanti, tantissimi commenti anche quello di Simona Ventura. E poi quelli dei fan che non possono non constatare la bellezza di Michele e anche la somiglianza con la sua mamma.