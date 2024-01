Incredibile notizia per Gigi D’Alessio, che sta per diventare papà per la sesta volta. Sì, avete capito proprio bene: la famiglia del cantautore napoletano si sta allargando nuovamente. Una vera e propria bomba gossip inaspettata, infatti non c’erano stati segnali che facessero ipotizzare questa novità. E abbiamo già i primi dettagli sulla nuova gravidanza della compagna Denise Esposito.

Ad annunciare questa notizia è stato il sito Oggi, infatti Gigi D’Alessio avrebbe confermato che sarà papà per la sesta volta. Un altro figlio all’orizzonte per l’artista, che circa due anni fa era diventato genitore con la nascita del quinto, concepito proprio con la giovane partner. Ma non si è voluto fermare qui e quindi ancora una volta la cicogna è tornata a bussare.

Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: la notizia boom

Oggi ha fatto sapere che sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio ad ufficializzare la news. Sarà papà per la sesta volta, ormai non ci sono più dubbi perché lo ha rivelato dietro le quinte della trasmissione The Voice Senior. Lui e Denise hanno una differenza di età di ben 26 anni, essendo lei 32enne e lui 56enne. Il primo figlio della coppia, che si chiama Francesco, è venuto alla luce il 24 gennaio del 2022.

Stando alle prime indiscrezioni su Denise Esposito, la giovane sarebbe arrivata al quarto mese della sua gravidanza, quindi dovrebbe partorire presumibilmente il prossimo giugno. Ricordiamo che Gigi ha avuto tre figli dalle nozze con l’ex moglie Carmela Barbato: Claudio nato nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003. Poi ha accolto un altro figlio nato dalla relazione con Anna Tatangelo, Andrea di 13 anni, e infine è venuto alla luce il figlio concepito con Denise.

La quasi mamma bis Denise Esposito è nata nel 1992 a Napoli e si è conosciuta con Gigi D’Alessio nel 2020, durante un concerto. Su Instagram ha oltre 67mila follower e ha scritto nella biografia ‘legale’, visti i suoi studi di Giurisprudenza.