Nonostante il ritiro dal nuoto agonistico Federica Pellegrini continua a essere la Divina e anche seguitissima dai fan. Ad oggi si dedica completamente alla piccola Matilde, la figlia avuta dal marito Matteo Giunta, e non manca di aggiornare spesso i suoi profili social. Di recente ha voluto condividere su Instagram l’ultimo tatuaggio fatto. “Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. G.G. Grazie Ilarybell, sei fantastica”, ha scritto sotto.

Quindi ha mostrato l’opera finita: i musetti dei suoi adorati bulldog sull’avambraccio. Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca sono i quattro cani di Federica Pellegrini e parte integrante della sua famiglia, quindi ha deciso di portarli sempre con sé grazie al lavoro della tatuatrice esperta proprio nel disegnare sulla pelle gli amici a quattro zampe. Non tutti hanno gradito questo gesto, ma ha ricevuto anche un sacco di complimenti.

Leggi anche: “È nata Amelia”. Gioia infinita per la giovane attrice italiana, è la sua prima figlia





Federica Pellegrini e la foto col pancione, la verità sulla gravidanza

E proprio uno dei suoi amati bulldog è di nuovo protagonista sulla sua bacheca. Uno scatto tenero, con Bianca accoccolata su un pancione in bella mostra. “Bianca sussurra a Bianca, aspettandoti”. Nemmeno a dirlo, fan in tilt: Federica Pellegrini è incinta, aspetta il secondo figlio?

Eppure recentemente la campionessa aveva dichiarato di non avere in programma di allargare la famiglia dopo la nascita della piccola Matilde, che oggi ha soli 15 mesi… E infatti non è suo quel bel pancino. Evidentemente travolta da messaggi, la stessa Federica Pellegrini ha spiegato che ad aspettare un bebè è lei ma la sua amica e collega Martina Carraro.

“Ragazzi, la pancia non è mia”, ha scritto per spegnere sul nascere ogni indiscrezione. E il marito, ironicamente: “Io non c’entro nulla”. La futura mamma, classe 1993, è stata una delle migliori raniste italiane, conquistando anche un bronzo nei 100 rana ai Mondiali di Gwangju 2019. Sposata col collega Fabio Scozzoli, Martina Carraro diventerà presto mamma. E a quanto pare di una bimba che si chiamerà Bianca.