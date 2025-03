Ci sono giorni che cambiano tutto. Per Serena De Ferrari, il 30 marzo 2025 è stato uno di quei giorni. L’attrice italiana, amata per i suoi ruoli in serie di successo, ha accolto la sua prima figlia, Amelia. Questo nuovo capitolo segna un cambio di scena dalla vita sotto i riflettori al meraviglioso viaggio della maternità.

>>“Aspetta la finale, poi…”. Grande Fratello, l’amica spiffera la confidenza di Shaila su Lorenzo e rovina la sorpresa

Serena ha condiviso la notizia con i suoi fan in modo semplice ma toccante. Su Instagram, ha postato: “La mia nuova musica”, accompagnato da un cuore rosso. Questa frase, breve ma potente, ha subito toccato il cuore di chi la segue, rivelando quanto questo momento sia speciale per lei.





In passato, durante un’intervista a Verissimo, Serena aveva raccontato le emozioni contrastanti provate all’inizio della gravidanza. “Mi sono spaventata un po’”, ammetteva, ma il sogno di diventare mamma era sempre stato lì, in attesa di realizzarsi.

Durante i mesi di attesa, Serena non ha mai nascosto il suo percorso, condividendo con i fan momenti intimi e scatti del suo pancione. Ogni post era un invito a partecipare a questo viaggio, rendendo i suoi follower parte della sua storia. Quando ha rivelato il sesso della bambina, l’emozione era palpabile: un sogno che prendeva forma, nonostante le sfide lungo il cammino.

Serena ha raccontato a Verissimo il momento in cui ha scoperto di essere incinta. “I primi tre mesi sono stati impegnativi”, ha confidato, con il compagno Gianluca Spettoli sempre al suo fianco. “Quando il test è risultato positivo, ero con la mia sorellina. Non ci credevo, quindi ho fatto altri test… tutti positivi!” Ora, con Amelia tra le braccia, Serena si prepara a vivere una nuova avventura, ricca di amore e sorprese. I fan restano al suo fianco, pronti a scoprire come crescerà la piccola e se, in futuro, l’attrice tornerà sotto i riflettori.