Sono passati anni dai tempi di UeD, quando il pubblico l’ha conosciuta ma la ‘batosta’ ricevuta in studio oggi sembra un ricordo lontanissimo: la ex corteggiatrice diventerà presto mamma per la prima volta. Come si usa adesso, ha dato la lieta notizia della dolce attesa su Instagram, attraverso un reel con cui rivela la gravidanza.

Nel dettaglio, la ex UeD ha pubblicato un video che riprende una serie di immagini che la ritraggono insieme al fidanzato Andrea. Alla fine del filmato, il risultato del test di gravidanza e l’ecografia del bambino che porta in grembo.“E poi in questo viaggio a Formentera è successo qualcosa di magico”, scrive lei nel video condiviso sul suo social, sotto al quale lascia una lunga didascalia dedicata al suo amore e alla sua principessa. Sì, sarà un fiocco rosa.

Fiocco rosa a UeD: la ex corteggiatrice è incinta





Lei è Marianna Acierno, che a UeD corteggiava Paolo Crivellin. Il tronista alla fine decise di concludere il suo percorso all’interno della trasmissione scegliendo Angela Caloisi, con cui ancora oggi forma una coppia. La sua ex pretendente, invece, ha poi trovato l’amore con Andrea, che è un giovane imprenditore che lavora nel campo della ristorazione con cui fa coppia da due anni e convive.

Circa un anno dopo il loro primo incontro, Marianna Acierno e Andrea hanno comprato casa insieme e ora sono pronti ad allargare la famiglia. “A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci – scrive lei nella captino del post – L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. Ti Amo Papy. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. Ti Aspettiamo”.

Marianna Acierno, come detto, ha anche annunciato anche il sesso del bebè: aspetta una femminuccia. Ai fan ha poi svelato che la sua bambina nascerà a fine marzo 2022 e che al momento stanno valutando il nome da scegliere per la figlia. E quando la ex UeD ha scoperto che sarebbe stata femmina “ero al settimo cielo! Molto molto molto molto molto felice”.