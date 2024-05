Anna Tatangelo mamma troppo felice. Com’è noto, dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio la cantante di Sora ha avuto Andrea, oggi 14enne. È finita da tempo tra i suoi famosi genitori, tanto che entrambi hanno voltato pagina e il cantautore napoletano gli ha già dato un fratello “e mezzo”: dopo Francesco, 2 anni, la compagna Denise Esposito è infatti di nuovo incinta e stavolta di una femminuccia che nascerà in estate.

L’artista, che per la cronaca è fresco di laurea honoris causa, è anche padre di Claudio, imprenditore classe 1986; Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, venuto al mondo nel 2003. Sono i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato e, essendo ormai grandi, non hanno partecipato al viaggio di famiglia a Disneyland.

Anna Tatangelo senza parole, la sorpresa del figlio Andrea

E proprio dopo la vacanza con papà Gigi D’Alessio, Andrea ha rivisto la sua mamma. E l’ha sorpresa come non mai con un regalo che l’ha commossa e lasciata senza parole. Si era evidentemente “organizzato” prima della partenza per il parco divertimenti di Parigi tanto era preparata scrupolosamente.

E così quando Anna Tatangelo è tornata tardi dal lavoro ha trovato la stanza buia e ad attenderla, oltre al figlio, non c’era il loro piccolo barboncino, Chupita, ma anche una scena dolcissima che non ha potuto non riprendere con il cellulare, nonostante l’emozione.

La scena era la seguente: ha trovato iI suo letto pieno di foto che la ritraevano insieme ad Andrea, dolci scatti mamma e figlio che l’hanno emozionata, ma non solo. Tanti cioccolatini sparsi e candele ad illuminare la stanza. “Tornare a casa e trovare tutto questo non ha prezzo! Grazie grazie grazie!”, ha scritto sotto Anna Tatangelo.