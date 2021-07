Sono ancora in Russia i Totti: Ilary, Francesco e i figli si trovano a Mosca per una bella vacanza di famiglia. L’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola continuano a condividere tutto con foto e video, il soggiorno con figli e amici, tra la cattedrale di San Basilio e il teatro Bolshoi. Ma oggi, sulle stories di Ilary, è spuntato un bizzarro confronto tra moglie e marito. Francesco Totti e Ilary Blasi si trovano in un ristorante a Mosca, per un pranzo tipico del luogo.

La conduttrice inizia a prendere pezzi di pollo con la forchetta cercando di imboccare il marito. “Mangia un po’ di pollo georgiano”, dice portando la forchetta alla bocca dell’ex capitano. Ma Totti non gradisce: “Se ti cade il pollo (sui suoi pantaloni, ndr) ti meno”. La Blasi tuttavia non demorde e tra le risate, tenta di imboccare Francesco Totti con altri piatti locali. Lui però non cede e ribadisce ironico: “Se ti cade, ti meno”. E lo ripete, come un mantra.

Come ricorderete, qualche giorno fa i due, hanno festeggiato il loro anniversario, 16 anni d’amore celebrati (in famiglia) con una meravigliosa serata a lume di candela nella cornice di una Roma mai così suggestiva. Ora, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax lontano dall’Italia, regalandosi un viaggio nella capitale russa.





Tra le tante quella di Francesco che lo vede proprio nel cuore della Piazza Rossa mentre stringe tra le braccia la piccola Isabel, incantata dalle tante meraviglie che la circondano. Con Ilary e Francesco, infatti, ci sono anche i loro figli: Cristian, Chanel e Isabel. Insieme hanno l’occasione di vivere un’avventura incredibile.

Tantissimi i commenti dei fan, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione per interagire con Ilary e Francesco Totti. Da quando entrambi sono approdati sui social, sono stati letteralmente travolti dall’affetto dei follower. Tuttavia non sono mancate le critiche del tipo: “Ma vi pare il momento?”.