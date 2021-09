Pessime notizie per il vincitore della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e conduttore Tommaso Zorzi. Una decisione netta e sofferta, ma che ha dovuto necessariamente prendere per stoppare una situazione che stava diventando ingestibile. I suoi follower sono rimasti malissimo dal suo annuncio, ma hanno anche compreso la gravità dei fatti e quindi la scelta operata dal giovane. Che ha comunque promesso che non li lascerà soli e che quindi continuerà a tenere compagnia a breve.

Intanto, nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha cominciato le riprese del programma ‘Drag Race Italia’ ed è tornato in hotel dopo aver preso parte in veste di giurato alla trasmissione. Si stava completamente annoiando, quando è arrivata la sorpresa di Tommaso Stanzani, che ha fatto emozionare davvero tutti. L’ex ballerino di ‘Amici’ è innamorato follemente dell’ex gieffino e lo ha dimostrato ancora una volta, apparendo all’improvviso nell’albergo in cui stava alloggiando il suo partner.

Tommaso Zorzi ha avuto seri problemi con il suo profilo Instagram, a tal punto che è stato costretto a prendere la decisione più drastica e spiacevole, che ha gettato nella tristezza più assoluta i suoi seguaci. Infatti, non è più possibile accedere alle sue attività social perché ha chiuso il suo account. Ovviamente ha subito precisato che si tratterà di una misura temporanea, anche se resta il mistero su quanto tempo occorrerà per risolvere definitivamente questa brutta questione.





Questo quanto riferito da Tommaso Zorzi su Twitter: “Ragazzi, a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Ma torno presto”. Quindi, non si tratterà di un addio definitivo al famoso social network, ma di una sorta di arrivederci. Una volta che la problematica sarà rientrata, avrà la possibilità di tornare a fare ciò che faceva prima per la gioia di migliaia e migliaia di follower che non vedono l’ora di apprezzarlo ancora.

Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto 💖 September 18, 2021

Tommaso Zorzi aveva già deciso di lascare un po’ i social tempo fa. Una decisione presa durante la vacanza dell’ex gieffino alle isole Eolie, insieme al suo nuovo compagno Tommaso Stanzani. Solitamente Tommy è sempre molto propenso ad interagire con i suoi followers e fan. Ma alle volte bisogna anche capire quando è il momento di staccare la spina e godersi appieno i momenti che la vita ti regala. Ora invece è stata una costrizione.