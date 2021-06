Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più. Anche se ufficialmente i due non sono mai usciti davvero allo scoperto sulla loro relazione, i segnali ‘ufficiosi’ sono stati numerosi. Da quando sono stati avvistati passeggiare insieme, mano nella mano, fermarsi a pranzo in un ristorante all’aperto e scambiarsi effusioni ne è passato di tempo. Prima l’influencer, in una story su Instagram, si è lasciato sfuggire di avere una storia con un ragazzo che deve diplomarsi.

Qualcuno ha polemizzato rinfacciandogli il fatto che avesse detto di aver bisogno di un uomo maturo al suo fianco, roba di poco conto. Qualche giorno fa il gesto forse più esplicito. Tommaso Stanzani ha messo mi piace ad una foto dell’attore turco Can Yaman. E l’influencer ha reagito facendo una scenata di gelosia in un video e ‘minacciando’ il fidanzato con un poco simpatico “ti spezzo le gambine”… Ora un nuovo episodio social della storia tra i due.

Tommaso Stanzani si è appena diplomato. Dopo essersi allontanato dalla scuola per partecipare ad Amici, il ballerino è tornato sui banchi di scuola per recuperare. Come lui stesso ha affermato: “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da ‘Amici’ e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno”.





“Non è stato facile recuperare tutto – dice adesso Tommaso Stanzani – ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”. E dove stava in quel momento Tommaso Zorzi? Beh, il vincitore del GF Vip5 non era presente al momento dell’importante traguardo del fidanzato. Si trova infatti in vacanza in Piemonte con la mamma e la sorella.

L’influencer non ha fatto comunque mancare la sua vicinanza al fidanzato. Il primo messaggio al post di Tommaso Stanzani, che risale a sabato 19 giugno, è proprio di Tommaso Zorzi. Che scrive semplicemente: “Bravissimo amore mio ❤️”. E la sorella Gaia ha voluto prendere un po’ in giro il fratello. Gli ha chiesto: “Hai visto il fidanzato di Mati?” riferendosi al ragazzo di una cugina. “Ha 16 anni come piacciono a te…”.