Tomaso Trussardi ha compiuto 39 anni il 6 aprile scorso. Naturalmente l’imprenditore è stato festeggiatissimo sui social ma non dalla ex moglie, Michelle Hunziker. Nessun post, nessun messaggio, nessuna dedica. Eppure, nonostante la separazione, lui scrisse su Instagram per fare gli auguri alla madre delle sue figlie: “Tanti auguri ad una donna fantastica”.

Un comportamento, quello di Michelle Hunziker, che non è passato inosservato anche se non è dato da sapere cosa sia successo in privato. Per quanto riguarda la sfera pubblica, l’unico della famiglia che si è ricordato del compleanno di Tomaso Trussardi è stato Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.





Tomaso Trussardi vicino a Marica Pellegrinelli

Ma se ieri si parlava solo dei mancati auguri da parte di Michelle Hunziker all’ormai ex marito, oggi è la serata in cui si è festeggiato anche il compleanno a dominare le cronache rosa. O meglio, una presenza, testimoniata da più foto di coppia, al fianco di Tomaso Trussardi. Nulla di malizioso, ma tanto è bastato a far volare il gossip.

Come nelle più avvincenti delle soap, accanto a Tomaso Trussardi spunta ora Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti con il quale ha messo al modo due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. I due sono stati insieme per ben 10 anni e questa foto, condivisa prima da lui e poi da lei quando il bacio in tv del cantante e della svizzera è ancora “caldo” fa caso.

I due erano insieme per una serata di beneficenza per lo Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia. Semplicemente vicini a tavola, quindi nessuna cena romantica. Ma queste foto di Marica Pellegrinelli e Tomaso Trussardi sono frutto di un incontro causale tra due persone che si conoscono o rappresentano un messaggio preciso per i loro ex?

