Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi Michelle Hunziker ha ripreso in mano la sua vita. Smentito il ritorno di fiamma con l’ex Eros Ramazzotti, la presentatrice è stata paparazzata con il chirurgo estetico ed ex inquilino del GF Giovanni Angiolini. Pare che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si conoscano già da tempo. Stando alle dichiarazioni di Michele Quintilio, titolare del ristorante Bar Quintilio ad Alghero, raccolte dal magazine Oggi, i due uscivano assieme già a gennaio.

Più precisamente, all’indomani dell’annuncio ufficiale del divorzio da Trussardi, la bella Michelle e l’aitante Giovanni si sarebbero presentati al ristorante del signor Quintilio per un pranzo domenicale. “Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo”, così parla il titolare riferendosi alla Hunziker. Ma precisa che a questo incontro erano presenti diverse persone, dunque non era proprio quella che si potrebbe definire una fuga romantica. “Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”.





Nel frattempo Michelle Hunziker ha ripreso gli impegni televisivi e in questi giorni sta conducendo la puntate di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti. E nelle ultime ore è stata bloccata da un contrattempo, al punto da farsi spingere su una sedia da ufficio con le rotelle fino alla studio del tg satirico: è vittima del colpo della strega. Nonostante gli allenamenti quotidiani e le sessioni di “iron ciapet”, Michelle Hunziker non è scampata al mal di schiena.

A raccontare cosa è successo dietro le quinte di Striscia la Notizia, è la stessa conduttrice svizzera. In camerino si stava preparando per la puntata sfoggiando uno dei suoi look mozzafiato, un top aderente con tagli che mette in risalto il décolleté scolpito e dei pantaloni giallo banana. Tra un colpo di phon e una pennellata di trucco, la bella Michelle è rimasta bloccata su se stessa. La sua amica e make up artist, Laura Barenghi, ha trovato un modo alternativo per trasportarla in studio: spingerla su una sedia con le rotelle, ma facendo attenzione a ogni ostacolo e sussulto che poteva causarle altro dolore e fastidio alla schiena.

Michelle Hunziker commenta nelle storie di Instagram il problema con il colpo della strega: “Sembra una gag, ma il dolore è vero“. Forse i troppi impegni l’hanno stressata troppo e il risultato è stato “un cedimento fisico”. D’altro canto la conduttrice lavora sia in Italia che in Germania e le sue foto per Lol 3 hanno fatto impazzire tutti. C’è da dire che la presentatrice ha subito rassicurato i fan l’indomani, raccontando al risveglio il mal di schiena è sparito come per magia.

