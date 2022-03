Colpo di scena nell’intricata separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Intricata perché quando finisce un amore, per di più con figli, non è mai semplice. E qualche dissapore è inevitabile. Entrambi i genitori hanno tentato in ogni modo di tutelare le piccole Sole (7 anni) e Celeste (5). Ma le notizie uscite fuori negli ultimi giorni non aiutano certo a mantenere un clima sereno nella famiglia ormai spezzata.

Cinque giorni dopo l’addio al marito la showgirl è stata vista ad Alghero con un altro uomo, Giovanni Angiolini, col quale pare ci sia una relazione. “Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo – ha raccontato un noto ristoratore del posto – Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”. Adesso arriva un’altra indiscrezione su questa chiacchierata separazione.





Michelle Hunziker di nuovo insieme a Tomaso Trussari. È accaduto in occasione di un evento di macchine a Bergamo, la grande passione dell’imprenditore. Insieme a loro anche le figlie Sole e Celeste. Pure Aurora Ramazzotti, che Michelle ha avuto dalla relazione con Eros Ramazzotti, era presente. L’influencer si è presentata con il fidanzato Goffredo Cerza.

Così, mentre il gossip si scatena sulle possibili nuove storie dei due ormai ex, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si ritrovano insieme in una bella giornata in famiglia. Nella giornata non poteva mancare il levriero Odino che la conduttrice ha tenuto in braccio in prima fila. Un evento in grande stile con gli chef Canavacciuolo e Enrico Bartolini a preparare il sontuoso pranzo stellato. E poi gare e divertimento con Aurora e Goffredo che hanno voluto provare un giro in go-kart.

Proprio durante questo meeting organizzato da Tomaso Trussardi ecco Michelle Hunziker dire: “Mentre tutti vanno in pista con Ferrari e Lamborghini, qui abbiamo Auri sui kart. C’è anche Goffo e il papà di Goffo. Ragazzi, per qualunque cosa abbiamo un ortopedico qua”. Il riferimento sembra andare proprio a Giovanni Angiolini che infatti è specializzato in ortopedia e ha uno studio a Olbia. E se ci fosse anche lui all’evento? Nelle foto e nei post pubblicati non si vede, ma… chi può dirlo?

