Tomaso Trussardi, il gossip non dà tregua dopo che la separazione da Michelle Hunziker è diventata ufficiale. Dieci anni d’amore e due figlie dopo imprenditore e conduttrice si sono detti addio. Le voci circolavano da settimane e si sono stoppate solo quando i diretti interessati hanno affidato all’Ansa una nota congiunta.

A partire da quel momento, però, gli esperti di cronaca rosa si sono concentrati sui motivi della rottura ed eventuali nuove frequentazioni. A Michelle Hunziker è stato subito affibbiato il ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti, presto smentito da entrambi; a Tomaso Trussardi invece un flirt con una bionda “sosia” della sua ex moglie e assistente della stilista Elisabetta Franchi.

Tomaso Trussardi, la replica al gossip

Sul nuovo numero di Chi, infatti, ecco Tomaso Trussardi sorpreso in compagnia di una giovane donna, biondissima come Michelle Hunziker, sulla quale gli esperti avevano messo gli occhi da tempo. In vacanza a Cortina con Elisabetta Franchi, con cui lui ha stretto i rapporti proprio durante la pandemia, anche la collega e assistente della stilista, che come racconta il settimanale, non avrebbe lasciato solo un secondo l’ex di Michelle Hunziker.





Senza contare che già da qualche tempo e da mesi si vociferava di una certa simpatia tra lei Tomaso Trussardi. Le foto del magazine diretto da Alfonso Signorini, ovvio, hanno fatto il giro della rete e l’imprenditore ha deciso di replicare alle voci sulla nuova fiamma che gli esperti di cronaca rosa gli hanno affibbiato tra le Storie di Instagram.

L’imprenditore ha deciso di rispondere via social alle fotografie che lo vedono in divertita compagnia di questa amica. Una risposta ironica. Tra le Instagram Stories il 38enne pubblica un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e Tomaso Trussardi aggiunge: “Per spegnere nuove fiamme”. Insomma, non ci sarebbe niente di vero della presunta nuova liasion.