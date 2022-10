Furia Tomaso Trussardi dopo le voci che lo danno insieme ad un’ex dama di Uomini e Donne. Nelle scorse ore l’ex marito di Michelle Hunziker è apparso sui social network e attraverso una Instagram story ha replicato alle indiscrezioni. Ma non ha usato parole molto dolci, anzi, si è scagliato contro una persona in particolare, colpevole di aver diffuso questi rumor che per lui sono inventati. Si tratta di un esperto di gossip molto noto in questo ambiente, che successivamente ha risposto per le rime all’imprenditore. E la battaglia non sembra finire qui.

Parlando di Tomaso Trussardi e prima di dirvi tutto sull’ex dama di Uomini e Donne che avrebbe un flirt con lui, nei giorni scorsi è intervenuta Michelle Hunziker: “Tutto è possibile, in amore anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste solo il bianco e nero. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. E naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartiene e che è evidente sia lì”.

Tomaso Trussardi con l’ex dama di Uomini e Donne: arriva la smentita

Dunque, Tomaso Trussardi si è arrabbiato per la notizia sull’ex dama di Uomini e Donne, con la quale avrebbe iniziato una relazione. Sbagliando anche il suo cognome, l’uomo nella sua invettiva social se l’è presa con l’influencer Amedeo Venza: “Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza professa sulla mia vita privata… Mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop. Sig. Verza, quando getta me*** sul ventilatore dovrebbe mettercisi davanti”.

Poi Trussardi ha concluso così la sua Instagram story: “Vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle…Non so chi sia, ce lo domandiamo tutti. Ora ho provato interpellando Chi l’ha visto”. E Venza ha immediatamente replicato: “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di ‘sti tempi ti è anche utile! Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! I cognomi comunque io li storpiavo quando ero ancora un bimbominc***”, ha aggiunto.

Dunque, sfida a distanza tra Tomaso Trussardi ed Amedeo Venza. Il primo ha smentito categoricamente una possibile love story con un’ex protagonista di Uomini e Donne, ma l’esperto di gossip non ha fatto alcuna retromarcia e ha anzi risposto a tono all’ex della Hunziker. Non resta altro che aspettare qualche giorno per eventuali altre informazioni.