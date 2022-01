“Brutti cazz***”. Tomaso Trussardi perde la calma, il dopo Michelle Hunziker è furioso. E c’entra Aurora

Tomaso Trussardi è tornato a parlare delle notizie diffuse in questi giorni dopo l’addio da Michele Hunziker. La coppia si è lasciata di comune accordo annunciando la decisione con un comunicato stampa ufficiale all’agenzia di stampa Ansa.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. – hanno spiegato gli ex coniugi – Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

L’ex coppia ha deciso di ufficializzare l’addio a mezzo stampa e non sui social, dove fino a oggi non c’era nessun accenno al fatto. Perché dopo alcune notizie diffuse dal gossip – con protagonista Tomaso Trussardi e l’assistente dell’amica Elisabetta Franchi – l’ormai ex marito di Michelle Hunziker ha rotto il silenzio.





L’imprenditore ha deciso di rispondere via social alle fotografie che lo vedono in divertita compagnia di questa amica. Una risposta ironica. Tra le Instagram Stories il 38enne pubblica un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e Tomaso Trussardi aggiunge: “Per spegnere nuove fiamme”. Insomma, non ci sarebbe niente di vero della presunta nuova liasion.

Tra le voci anche quella di un allontanamento da Aurora Ramazzotti a causa del fidanzato Goffredo Cerza, che secondo il gossip avrebbe dovuto lavorare con Trussardi ma l’affare sarebbe poi saltato. “In mezzo a miliardi di fake news che girano – ha scritto Trussardi sul social – c’è anche questa che mio ha fatto spaccare. Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Aurora ci vogliamo bene brutti cazzar*”.