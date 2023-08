Una notizia bomba è stata rilanciata in queste ore e riguarda Tomaso Trussardi. L’ex marito di Michelle Hunziker potrebbe avere una nuova fidanzata famosa, almeno stando a quanto si è potuto vedere in questi giorni. Lui si è avvicinato notevolmente ad una bellissima ragazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Se confermato, sarebbe a dir poco clamoroso visto che si tratterebbe di una coppia che nessuno aveva ipotizzato fino ad ora.

Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma Tomaso Trussardi potrebbe aver voltato pagina e la nuova fidanzata potrebbe essere proprio l’ex gieffina. Sono stati beccati, mentre facevano qualcosa di molto confidenziale, quindi questo fa comprendere che i due si conoscano molto bene e non è da escludere che possa esserci qualcosa in più della semplice amicizia. E non sappiamo neanche come la prenderebbe Michelle.

Tomaso Trussardi potrebbe avere una nuova fidanzata famosa: chi è

Tomaso Trussardi e la presunta nuova fidanzata sono stati insieme ad un evento, tenutosi nella città di Paestum nei giorni scorsi. Lei era la madrina di Moda città dei Templi 2023 e i due sono stati fotografati insieme mentre si trovavano dietro le quinte. Prima che cominciasse la sfilata, lui l’ha presa in braccio e si può notare una grande sintonia. Sorriso spontaneo da parte della giovane, che pare essere completamente a suo agio.

L’ex di Michelle Hunziker è stato pizzicato in compagnia di Dayane Mello, modella ed ex vippona. Non abbiamo, come detto, nessuna informazione ufficiale che possa confermare l’inizio di questa relazione sentimentale. Ma questa vicinanza molto forte ha insospettito tutti e molti fan sono certi che stia nascendo una coppia. Se tutto questo dovesse essere veritiero, Tomaso avrebbe definitivamente archiviato le nozze con la Hunziker.

Parlando della vita sentimentale di Dayane Mello, ha avuto delle storie con l’ex tennista Nicolas Massù, il modello Stefano Sala e Carlo Gussalli Beretta dell’omonima famiglia famosa in Italia per essere proprietaria di un’azienda che produce armi da fuoco.