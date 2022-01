Tomaso Trussardi, il gossip trema. La ‘nuova fiamma’ Naomi rompe il silenzio e gela tutti

Fake news, così Tomaso Trussardi ha commentato le notizie lanciate dopo l’annuncio della separazione dalla moglie Michelle Hunziker. I due non hanno voluto lasciare commenti o scrivere post sui motivi che hanno portato alla rottura della coppia, insieme da dieci anni, ma l’imprenditore ha deciso di rompere il silenzio e rispondere ad alcune notizie che lo vedrebbero già in dolce compagnia.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. – hanno spiegato gli ex coniugi – Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Tomaso Trussardi, Naomi Michelini rompe il silenzio

Dopo l’annuncio tramite l’agenzia Ansa, il gossip ha iniziato a infuocarsi intorno all’ormai ex coppia, con il magazine Chi che ha paparazzato Tomaso Trussardi in compagnia dell’assistente dell’amica Elisabetta Franchi. L’ex marito di Michelle Hunziker si trova in montagna insieme a un gruppo di amici e tra questi, come sottolineato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, c’è anche Naomi, assistente della stilista Elisabetta Franchi.





Ieri Tomaso Trussardi ha pubblicato un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e la frase: “Per spegnere nuove fiamme”. Insomma, non ci sarebbe niente di vero della presunta nuova liasion. Noemi sarebbe solo un’amica e niente di più. E in queste ore anche l’assistente della stilista ha deciso di commentare il gossip.

Naomi Michelini ha condiviso articolo che parlava della sua relazione con Tomaso Trussardi e per ben tre volte ha scritto ‘fake new’. Messaggio chiaro, chiarissimo, tra lei (assistente ma anche nipote ella stilista Elisabetta Franchi) c’è solo un buon rapporto di amicizia e niente di più. Il caso, almeno per ora, è chiuso.