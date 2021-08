Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non sono praticamente più una coppia. Le voci si rincorrevano da diverso tempo e, anche se i diretti interessati avevano preferito rimanere in silenzio, in tanti erano convinti che tutto questo fosse traducibile in un’implicita conferma. Si erano già allontanati dopo il primo lockdown causato dalla pandemia, ma poi avevano voluto ricucire i rapporti ed erano tornati insieme. E si era anche parlato dell’ipotesi che i due potessero addirittura unirsi in matrimonio.

Invece è successo ciò che si pensava all’inizio, infatti durante la prima registrazione di ‘Uomini e Donne’ Tina Cipollari ha confermato di non avere il cuore occupato e di essere dunque tornata single. Non è stato riferito il motivo che ha portato ormai l’ex coppia a dividersi ufficialmente. Ma ecco ora spuntare un’indiscrezione bomba che, se confermata, farebbe davvero esplodere il gossip. Una notizia davvero clamorosa e staremo a vedere se loro vorranno replicare a questi rumor forti e inaspettati.

Era stato Amedeo Venza ad anticipare la news clamorosa, riguardante la fine della storia d’amore. Aveva detto che la relazione sarebbe giunta al capolinea, al punto che i due avrebbero mandato all’aria anche il matrimonio, di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi e che la stessa Vamp non ha mai smentito. “Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L’opinionista più tosta della tv torna single”. Non c’erano state ufficialità, prima dell’intervento della vamp di ‘UeD’ che ha confermato la notizia personale.





A fornire maggiori dettagli sull’addio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è stato il portale ‘PiùDonna’, che ha sganciato la bomba. Infatti, dietro questa fine della relazione ci sarebbe un tradimento commesso dall’uomo. Non ci sono ovviamente riscontri certi, ma stando alle ultime voci il ristoratore originario di Firenze si starebbe già frequentando con un’altra donna e quest’ultima sarebbe un’ex dama di ‘Uomini e Donne’. Non è stato fatto il suo nome, ma già questo ha scatenato il caos in rete.

Nell’ultimo periodo Tina Cipollari è stata messa nel mirino dalla solita Gemma Galgani: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata”. Vedremo cosa succederà nella prossima stagione del dating show di Maria De Filippi.