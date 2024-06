È una figlia super vip e famosa a sua volta con il suo lavoro di modella. E presto diventerà mamma per la prima volta. Riservatissima, non stupisce che abbia dato la notizia della gravidanza a sorpresa, con il pancione già ben visibile e soprattutto in modo molto naturale. Senza fronzoli: ha semplicemente condiviso sul suo profilo Instagram i primi scatti con il pancione “Aspettando pazientemente il nostro nuovo migliore amico“, ha scritto.

Nelle foto del post anche il compagno. E dire che pochi avrebbero scommesso su questa relazione nata nel 2021 come una semplice frequentazione. Non solo i due sono felici, ma stanno anche costruendo la loro famiglia. “Ho sempre desiderato mantenere la mia vita il più normale possibile, ho ancora molti degli stessi amici di quando ero bambina e cerco sempre di assicurarmi di avere molto tempo personale, il che non è niente a che fare con questo mondo. Penso che questo mi aiuti davvero a mantenere la mia vita equilibrata“, aveva spiegato un anno fa in un’intervista ad Harper’s Bazaar UK.

La figlia super vip aspetta il primo figlio

Georgia May Jagger è una degli 8 figli del mitico Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. È facilmente immaginabile come voglia privacy, data la esposizione mediatica a cui sei sottoposta sin da quando muovi i primi passi nel mondo della moda, dove ha fatto e sta facendo una brillante carriera.

“Essere sotto gli occhi del pubblico è tutto ciò che ho sempre conosciuto: è ciò in cui sono nata – aveva spiegato in un’intervista – Penso che per questo motivo non ho mai cercato la fama”. Non a caso ha tenuto al riparo dai riflettori anche la sua relazione con Cambryan Sedlik, skateboarder e presto papà.

Sotto al post che annuncia la gravidanza, tra i tanti commenti, anche quello della sorella di Georgia, Jade Jagger, che già conosce le gioie della maternità ha commentato con entusiasmo “Vai mamma!”, seguita a ruota dalla cugina Anna Jagger, che si è detta molto felice per entrambi.