Colpo di scena nella vicenda dell’eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Il tribunale di Roma ha stabilito che il musicista, scomparso nel 2020 a causa del Covid, è il padre biologico di Francesca Michelon, 40 anni. Una decisione arrivata al termine di un lungo iter giudiziario, che ha incluso anche una perizia medico-legale su alcuni reperti biologici conservati negli ospedali dove il musicista era stato ricoverato.

A darne notizia è il Corriere della Sera, che ha ricostruito l’intera vicenda e riportato le conclusioni dei giudici, basate su analisi del DNA che confermano in modo certo la paternità. Durante la sua vita, D’Orazio non aveva mai riconosciuto Francesca, nata dalla relazione con Oriana Bolletta, all’epoca sposata con Diego Michelon, tecnico del suono che collaborava proprio con i Pooh.

Le conseguenze della scoperta sulla paternità di Stefano D’Orazio

Ora, però, Francesca potrà aggiungere al proprio anche il cognome del padre biologico e accedere ai diritti ereditari, fino a oggi riservati esclusivamente alla vedova del musicista, Tiziana Giardoni. I giudici hanno dunque annullato il testamento pubblico redatto da D’Orazio nel 2016, stabilendo che il patrimonio debba ora essere equamente diviso tra Francesca e la vedova. Quest’ultima è stata anche condannata al pagamento di 60mila euro come risarcimento per i danni esistenziali causati alla figlia del marito, che non aveva altri figli. Alla donna spetterà inoltre il 50% dei futuri diritti d’autore legati alle opere del padre.

La storia, riportata già nel 2016 dal Resto del Carlino, è complessa: fino al 2006 Francesca credeva di essere figlia di Oriana Bolletta e Diego Michelon, l’uomo che l’aveva cresciuta. Ma proprio in quell’anno la madre le rivelò la verità. La gravidanza era avvenuta durante una crisi matrimoniale, tra il 1983 e il 1984, periodo in cui Oriana aveva avuto una relazione con Stefano D’Orazio.

Secondo quanto raccontato da Bolletta, al momento della scoperta della gravidanza, aveva informato D’Orazio, che però avrebbe interrotto ogni contatto. La versione fornita dal musicista era differente: a suo dire, con Oriana Bolletta ci sarebbero stati soltanto alcuni incontri, e uno solo nel 1984. Ma oggi, le analisi genetiche confermano senza dubbio il legame di paternità tra lui e Francesca Michelon.

