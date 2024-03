La notizia più brutta ha sconvolto l’attrice italiana. Infatti, per lei c’è già stata la fine del matrimonio dopo appena 8 mesi. Non è quindi passato nemmeno un anno dal lieto evento che è già arrivato tutto al capolinea. E la donna non ha affatto reagito in maniera positiva, come confermato dal settimanale Gente, in grado di paparazzarla dopo l’avvenuta separazione.

L’attrice, una volta che ha capito che fosse giunta la fine del suo matrimonio, ha avuto una reazione molto triste. Il suo sguardo è inequivocabile, infatti si può leggere tutta la sua amarezza perché le nozze non hanno proprio funzionato. Nonostante non ci sia stato l’annuncio ufficiale della coppia, ormai non sembrano esserci più dubbi su questo addio.

Leggi anche: “Matrimonio finito dopo 11 anni e 2 figli”. Divorzio ufficiale per la coppia vip





Per l’attrice italiana c’è già la parola fine al suo matrimonio dopo 8 mesi

Il settimanale Gente ha scritto, a proposito dell’attrice italiana che ha già dovuto fare i conti con la fine del suo matrimonio: “Lei è disperata, non vive più a casa con il marito. Si vociferava di una loro crisi da un po’, ora sarebbe stato lui a lasciarla. Lei ha spento 38 candeline senza di lui e senza la fede nuziale”. Infatti, “la coppia non vivrebbe più sotto lo stesso tetto e lui ha cambiato indirizzo e orizzonti”. Ma la donna sarebbe parecchio sofferente.

Ad essersi separati sono Alessandra Mastronardi e suo marito Gianpaolo Sannino, di professione dentista. Gente ha aggiunto: “Pare che la Mastronardi non si rassegni alla sua nuova dimensione in solitaria, sia profondamente triste, al punto da attenderlo sotto casa seduta in auto“. Su Instagram non si seguono più e non troviamo più le immagini delle nozze. Al 38esimo compleanno della protagonista de I Cesaroni l’ormai ex coniuge non c’era, ma erano presenti solo la sorella e le amiche di Alessandra.

Alessandra Mastronardi, nota per essere stata Eva Cudicini ne I Cesaroni e Alice Allevi ne L’allieva, si è sposata l’8 luglio 2023 ad Anacapri, in provincia di Napoli, nella chiesa di Santa Sofia. Ma il matrimonio sarebbe già fallito.