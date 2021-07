Temptation Island 2021 ha segnato la fine della storia d’amore tra Stefano Sirena e Manuela Carriero. Entrambi si sono lasciati tentare al villaggio e finito il programma, dopo il falò di confronto che si è concluso con un addio di fatto già scritto, entrambi hanno iniziato una nuova storia coi rispettivi ‘single’ conosciuti all’Is Morus Relais: Stefano con Federica Cleo, Manuela con Luciano Punzo.

E non sono tardati ad arrivare i primi scatti di coppia e le prime dediche sui social, dopo che tutti i protagonisti di Temptation Island 2021 si sono riappropriati dei propri account (da regolamento non possono interagire sui social fino alla messa in onda dell’ultima puntata). E dopo Manuela e Luciano, ecco anche Stefano e Federica insieme.

Stefano di Temptation Island 2021, la foto a letto con Federica

L’ex fidanzato di Manuela ha pubblicato il primo scatto insieme a Federica Cleo, la tentatrice 25enne con cui ha iniziato una conoscenza al di fuori del programma e con cui già a Temptation Island 2021 aveva dimostrato di avere un gran feeling. I due sono avvolti tra le lenzuola in una camera d’albergo di Catania, sorridenti e seminudi. “Il buongiorno più bello”, la scritta sotto alla Storia di Instagram.





Eppure, non mancano delle frecciate da parte di Stefano dirette inequivocabilmente alla sua ex Manuela, anche se non la nomina. Sotto una foto davanti allo specchio che lo ritrae torso nudo, l’ex volto di Temptation Island 2021 lascia una frase diretta in maniera inequivocabile alla sua ex fidanzata. Frase che sembra avvalorare le voci che ritengono sia una relazione finta quella nata tra il modello campano e la 31enne.

“Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati… Sii matura, goditi la tua felicità”. Così ha scritto Stefano Sirena e come detto, seppur senza nomi, è difficile immaginare che il riferimento non sia a Manuela e alla sua nuova storia con Luciano.