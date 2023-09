Belen Rodriguez è ormai ufficialmente legata a Elio Lorenzoni e Stefano De Martino? Il gossip si è concentrato molto sul conduttore di Rai2 questa estate, forse più che sull’argentina. La voce sul nuovo compagno sembrava essersi spenta perché bollata come semplice amicizia, invece pochi giorni fa, al motto “3,2,1 scatenatevi” è arrivata la conferma con una serie di foto di coppia. Così come è di coppia la romantica vacanza sulle Dolomiti, anche questa mostrata dalla modella, showgirl e conduttrice ai fan di Instagram.

Se lei ha già ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di Elio Lorenzoni, per quanto riguarda il suo ex marito al momento non ci sarebbe alcuna nuova. Non è ormai un segreto che Stefano De Martino è tornato single e si sta dedicando solo ed esclusivamente a suo figlio Santiago e alla sua carriera. Ma forse ha trovato un nuovo amico, o meglio alleato in Antonino Spinalbese, anche lui ex di Belen Rodriguez nonché papà della piccola Luna Marì.

Stefano De Martino, ora ci sono le foto

Giorni fa aveva fatto scalpore la notizia del ‘segui’ su Instagram dell’ex GF Vip all’ex ballerino di Amici. A sorpresa Antonino Spinalbese è diventato follower di Stefano De Martino, che ha poi ricambiato. Dal gesto sui social alla vita vera è stato un attimo: questa nuova amicizia è stata immortalata e finita sulle pagine del settimanale Chi.

I paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini hanno infatti paparazzato Antonino Spinalbese mentre si reca con Luna Marì a casa di Stefano De Martino, che invece si trovava con Santiago. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che i due ex di Belen abbiano chiacchierato per circa tre ore, anche se non è dato da sapere cosa si siano detti.

Insomma, gli uomini di Belen “vicini vicini”. E certamente questa nuova e strana “alleanza” tra il papà di Santiago e il papà di Luna Marì sta incuriosendo e non poco i fan. Senza contare che molti si stanno chiedendo cosa c’è sotto ma anche cosa ne pensa l’argentina. Che per ora però sembra pensare solo a godersi la sua nuova storia d’amore.