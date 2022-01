Tra musica, ricordi, omaggi e risate, il “Bar Stella” è tornato in televisione per il terzo appuntamento, martedì 11 gennaio alle 22.50 su Rai2. Padrone di casa Stefano De Martino, insieme alla Disperata Erotica Band e ai bizzarri personaggi che animano il bar: il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi).

E ancora Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor Siniscalchi (Mario Porfito), il critico televisivo Umberto Orfeo (Giorgio Melazzi), la Statua (Adelaide Vasaturo) e le apparizioni, tra sogno e realtà, della Niña del Sud (Carola Moccia). L’atmosfera è quella del vero “Bar Stella”, il bar di famiglia fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino e dove lui ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza.

“Nudo nella vasca”. La foto intima di Stefano De Martino

La stessa scenografia è stata disegnata e in parte ricostruita da foto originali dagli scenografi Cappellini e Licheri, arricchita da alcuni reperti storici provenienti realmente dal bar come una ricevuta, un autografo, una vecchia foto, una pala con cui il nonno faceva il gelato. Quattro appuntamenti più un “meglio di”, in onda da martedì 28 dicembre alle 22.50 dalla sede Rai di Napoli. Dopo la puntata di Bar Stella Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto per aver pubblicato e poi cancellato una foto hot sul suo account Instagram.





Nello scatto De Martino mostra le parti intime all’interno di una vasca da bagno coperte solo da un po’ di schiuma; la foto è rimasta online per poco per poi essere cancellata. Il motivo lo ha spiegato il giornalista Giuseppe Candela: “Stefano De Martino da qualche tempo ha intrapreso una svolta radical chic, in tv fa il verso a Renzo Arbore (con conseguente pioggia di stroncature) e concede interviste per una sorta di operazione “pulizia”. “Ora mi vergognerei come un ladro se facessi una pubblicità di intimo in cui sono in mutande”, ha detto a Repubblica”.

“Una pubblicità senza pantaloni era apparsa sui suoi social qualche mese fa. – scrive ancora il giornalista – Non solo, su Instagram ha postato una foto hot senza pantaloni e senza mutande. Nelle stories si è mostrato nella vasca da bagno con gambe in mostra e con la schiuma a coprire le virtù. L’immagine è scomparsa dopo qualche minuto. Come mai? Ve la mostriamo noi”.