Stefano De Martino ha sempre più successo. In tv, visto che è stato premiato come miglior conduttore della stagione 2020-2021 durante il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, ma anche su Instagram. La foto in mutande ha decisamente alzato la temperatura: posa in camicia, giacca, calzini e slip. “Smart Working”, ha scritto l’ex marito di Belen Rodriguez taggando l’account @gutteridge1878, brand che realizza capi sartoriali a cui fa da modello.

Like e commenti sono arrivati a pioggia, dai fan ma anche da parte di tante vip. Da Valeria Graci, che scrive: “Dai che prendi freddddoooooooo weeeee”, all’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Mazzocato (Fresco), passando per la risata di Giulio Golia e Sandra Milo che commenta: “Outfit perfetto!”.



Stefano Di Martino e Paola Di Benedetto “si frequentano da almeno 2 settimane”



E poi c’è il gossip. Stefano De Martino è da mesi e mesi al centro della cronaca rosa ma nelle ultime ore una voce bomba. Un’altra in realtà perché già a inizio mese era stato paparazzato con una vip molto conosciuta che, poco dopo quelle foto, ha annunciato la rottura con lo storico fidanzato: Paola Di Benedetto.







Beh, dopo quella paparazzata (e quindi il rumor della nuova coppia) e l’addio a Fede, lo scorso finesettimana i due sono stati avvistati sulla costiera Amalfitana e si starebbero proprio frequentando da almeno due settimane. E, stando a quanto riporta il sito Very Inutil People sarebbero una coppia. Pare che Stefano De Martino abbia “dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola. Ma chi la dura la vince e Paola, dopo aver detto ufficialmente addio all’ex, sembra pronta a mettersi in gioco con il ballerino made in Torre Annunziata”.

I due “stanno trascorrendo molto tempo assieme durante queste vacanze estive. Come testimoniato dai loro post su Instagram, seppur ben attenti a non lasciare tracce, i due hanno trascorso il weekend del 26 e 27 giugno nella costiera Amalfitana, a bordo della barca del conduttore. La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane, i due sono stati visti assieme a Napoli il weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra la Di Benedetto e Rossi. Forse ci vorrà poco per far sì che Stefano e Paola decidano di ufficializzare la loro relazione”.