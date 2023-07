Ebbene sì, il mondo del gossip è in subbuglio in queste ore per un clamoroso episodio che sta aprendo molti interrogativi. Parliamo di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, infatti i due conduttori Rai sono finiti al centro di alcune voci pazzesche che rievocano quelle già emerse alcuni anni fa. I due avevano sempre rigettato al mittente tutti i rumor, ma ora dovranno nuovamente intervenire per cercare di fare ulteriore chiarezza.

Anche perché soprattutto Stefano De Martino ha mostrato qualcosa che ha fatto preoccupare i fan. Alessia Marcuzzi è stata tirata in ballo e chissà come l’avrà presa Belen Rodriguez, anche se è facile immaginare che non sarà rimasta entusiasta di queste indiscrezioni. Ad analizzare passo dopo passo ciò che è accaduto nelle ultime ore è stato il sito Gossip e Tv. Andiamo a vedere insieme cosa hanno fatto i due presentatori della tv pubblica.

Leggi anche: “È proprio lui, pazzesco”. Stefano De Martino, la notizia è a dir poco super





Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, fuori una voce clamorosa

Nel 2020 erano state riportate dal portale Dagospia delle notizie incredibili sul conto di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Era stato riferito che i due avrebbero avuto una storia segreta, mai confermata dai due protagonisti. Ma nella giornata di venerdì 7 luglio in tanti hanno notato in particolare due aspetti, che si sono palesati durante la presentazione dei palinsesti Rai per quanto concerne la prossima stagione televisiva.

In tanti si sono accorti che Stefano e Alessia hanno deciso di sedersi vicini nel corso dei palinsesti Rai e questo ha fatto ipotizzare che potesse essere scattato qualcosa tra di loro. Ma ricordiamo che fino a qualche giorno fa De Martino era in compagnia di Belen per una vacanza, che sarebbe stata organizzata per appianare i problemi di coppia. Nonostante al momento non ci siano conferme di una separazione con la showgirl argentina, c’è un altro gesto di lui ad aver creato parecchi dubbi.

Stefano De Martino non aveva con sé l’anello matrimoniale di Belen e non si è compreso perché non l’abbia indossato, visto che fino a pochi giorni fa ce l’aveva saldamente al suo dito. Nei prossimi giorni scopriremo se ci sia qualcosa di sospetto all’orizzonte.