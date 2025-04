Dopo un lungo periodo segnato dalla fine della relazione con la collega tennista Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver finalmente voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale. L’atleta altoatesino, che si prepara a tornare in campo per gli Internazionali Bnl d’Italia, è stato sorpreso dai paparazzi in compagnia di una nuova e affascinante presenza femminile, durante un allenamento al Monte Carlo Country Club. Gli scatti rubati sono finiti sulle pagine del settimanale Chi, che ha lanciato lo scoop destinato a far discutere.

Sulle tribune del circolo monegasco, tra i soliti appassionati e membri dello staff tecnico, gli occhi più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una figura inedita: si tratta di Lara Leito, modella russa dai tratti delicati e dall’eleganza sobria. In un primo momento, la giovane è apparsa come una semplice spettatrice, intenta a riprendere con il cellulare i colpi di Sinner. Ma il suo comportamento ha presto destato curiosità: si è infatti avvicinata con naturalezza a Darren Cahill, uno degli allenatori dell’azzurro, salutandolo con confidenza, così come ha fatto con gli altri componenti del team.

Leggi anche: “Si sono lasciati, definitivo”. Matrimonio finito per la conduttrice tv: l’addio dopo 5 anni





Sinner, il gossip sulla nuova fidanzata

Il gesto, per quanto discreto, ha lasciato intendere un legame più stretto con l’ambiente del tennista, confermato poco dopo dalla scena che ha concluso la giornata. Terminata la sessione di allenamento, Sinner si è avvicinato a Lara, l’ha abbracciata con un’evidente intimità e insieme si sono diretti verso il ristorante del club. Dopo circa un’ora, i due sono stati visti lasciare il circolo a bordo della potente Audi RS6 ABT Legacy Edition del tennista, prima di fermarsi in centro a Monte Carlo.

È stato proprio lì, sotto gli occhi dei fotografi appostati, che la nuova coppia si è scambiata un bacio, fugando ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Un gesto semplice ma eloquente, che segna ufficialmente un nuovo capitolo nella vita privata di Jannik Sinner, da sempre molto riservato sui propri affetti. La relazione con Anna Kalinskaya, seppur mai completamente confermata, era stata al centro di molte indiscrezioni e aveva lasciato strascichi nel mondo del gossip sportivo.

Lara Leito, 31 anni, quindi 7 più grande di lui, non è una sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Oltre ad aver lavorato come modella, è stata legata per anni all’attore premio Oscar Adrien Brody, con cui ha fatto diverse apparizioni pubbliche. La sua vicinanza a Sinner ha subito attirato l’attenzione dei media, non solo per la bellezza e il fascino che la contraddistinguono, ma anche per il contesto in cui è avvenuto l’incontro: non una serata mondana, ma il cuore dell’attività professionale del giovane campione, il campo da tennis. Un dettaglio che potrebbe indicare quanto il loro legame sia già solido.