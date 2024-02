La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è stata la certezza definitiva. Damiano David dei Maneskin ha una nuova fidanzata che definire famosa è ben poco. Si tratta di una vera e propria star, che ha conquistato il cuore del cantante della band italiana. Erano già stati paparazzati nel recente passato, ma adesso si sono fatti vedere pubblicamente in un red carpet.

Dunque, Damiano dei Maneskin ha una nuova fidanzata super vip e super bella. La loro complicità è straordinaria, infatti sono tutti incantati davanti alla nascita di questa nuova coppia. Entrando nello specifico, si sono presentati insieme nei pre-Grammy ed è pure scattato il bacio davanti ai fotografi presenti. Tanta felicità e sorrisi contagiosi da parte dei due giovani piccioncini.

Leggi anche: “Tra loro è finita”. Addio alla coppia italiana dei sogni: il loro amore è durato un anno

Damiano dei Maneskin e la sua nuova fidanzata sono arrivati l’uno al fianco dell’altra al red carpet dei Grammy Salute to Industry Icons di Los Angeles. Erano precisamente al Beverly Hills Hotel e lui si è presentato con un abito gessato con bellissimi pantaloni e un gilet con camicia di colore bianco nonché una cravatta nera. Lei, nota attrice internazionale, aveva un corpetto di colore rosso e una gonna lunga.

La partner di Damiano David è l’attrice statunitense Dove Cameron, 28 anni, la quale è anche una cantante. La sua fama è giunta grazie alla sitcom di Disney Channel, Liv e Maddie, e per aver interpretato il ruolo di Mal nella serie di film Descendants. A livello musicale due anni fa ha conquistato un successo clamoroso grazie alla sua canzone Boyfriend.

The hand placement. Their lips brushing. The way he's smiling leaning into the kiss.

That man is so in love it's not even funny. pic.twitter.com/eB6YDAF0Tx