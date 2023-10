Tanta paura per il volto della tv, costretto a finire al pronto soccorso per un problema di salute improvviso. In particolare, a creargli preoccupazione è stata la sua gamba, che ha immediatamente mostrato ai suoi fan su Instagram. In diverse circostanze aveva ammesso di avere delle difficoltà con questo arto, soprattutto in seguito ad alcune passeggiate che aveva fatto a Roma e Bologna. Si era sforzato e quello destro non lo stava lasciando in pace.

La situazione è man mano peggiorata e alla fine il volto tv si è recato al pronto soccorso per farsi controllare la gamba dai medici. Anche perché la problematica era mutata in qualcosa di più allarmante, dato che l’arto destro aveva iniziato a gonfiarsi e il dolore era aumentato notevolmente. Subito è stata paventata un’ipotesi su cosa potesse aver provocato quel rigonfiamento, coi suoi ammiratori che erano praticamente col fiato sospeso.

Noto volto tv al pronto soccorso: gamba gonfia, cosa gli è successo

Una volta andato in ospedale, il volto tv ha fatto capire che il suo timore principale fosse che si trattasse di una trombosi. A causa dello spavento riguardante le possibili gravi conseguenze fisiche, ha raggiunto il pronto soccorso ed è stato subito sottoposto agli accertamenti del caso per stabilire l’origine del problema. Lui ha scritto in un primo momento: “La gamba era così” e aveva fatto vedere lo stato della stessa. Poi per fortuna è stato scongiurato il peggio.

Ad aver temuto di avere una grave problematica di salute è stato Tommaso Zorzi, il quale però ha poi tranquillizzato i suoi fan rivelando la mancata presenza della trombosi: “Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Mi hanno dimesso poco fa, non è una trombosi ma un’infezione. Dovrò prendere l’antibiotico“. Quindi, nulla di particolarmente preoccupante e un bel sospiro di sollievo per lui e i suoi seguaci.

Zorzi, classe 1995, è noto per aver vinto il Grande Fratello Vip 5. Successivamente è stato scelto nel 2021 come opinionista de L’Isola dei Famosi, mentre quest’anno è protagonista come concorrente del programma Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2.