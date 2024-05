Arrivano notizie non incoraggianti su Federica Panicucci. Coinvolto anche il suo compagno Marco Bacini, sebbene non ci siano dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Ma è arrivata una segnalazione molto significativa sulla coppia, che sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. E ora si aspettano eventuali affermazioni da parte della coppia.

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini non starebbero quindi vivendo il miglior momento della loro vita privata. Una segnalazione è arrivata all’esperta di gossip e televisione, Deianira Marzano, che ha immediatamente riportato la notizia ai suoi follower.

Federica Panicucci e Marco Bacini, la brutta notizia

Ci sarebbe qualcosa che non va nel rapporto tra Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. Alcuni utenti si sono accorti di qualcosa che non starebbe andando per il verso giusto e subito Deianira è stata avvisata. Scopriamo insieme cosa è stato sgamato da diversi follower, che seguono la conduttrice di Mattino Cinque.

Questo quanto scritto da una seguace della Marzano, la quale ha riferito tutto nella sua Instagram story: “Ciao, ma il fidanzato della Panicucci è sparito anche lui? Si seguono ancora, ma non fanno più storie insieme e soprattutto weekend!”. E Deianira ha commentato: “Le mie follower super attente notano ogni cosa…”.

Questa internauta alluderebbe quindi ad una possibile crisi di coppia tra Federica e Marco, anche se certezze non ne abbiamo. Nei prossimi giorni potremmo avere qualche informazione maggiore, dato che la bomba gossip è stata sganciata.