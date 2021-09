Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è finita. L’ex dama del Trono Over ha lanciato un pesante attacco a quello che ormai si può definire il suo ex compagno, che sui social aveva detto: “Prego chiunque di rispettare questo difficile momento”. Ma sono tanti i punti oscuri della vicenda…

La notizia della rottura della coppia è arrivata come una doccia fredda per i fan. Un vero fulmine a ciel sereno: l’annuncio nelle scorse ore era giunto proprio da Sossio Aruta. Ora però a parlare è Ursula Bennardo, che non ha risparmiato un duro affondo all’uomo conosciuto al dating show di Canale 5 e con il quale aveva partecipato a “Temptation Island Vip”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono più una coppia. A dare la clamorosa notizia è stato l’ex cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, nella tarda serata di giovedì 16 settembre. Una confessione che ha stupito alcuni dal momento che fino a poche ore prima i due fidanzati pubblicavano tranquillamente scatti pieni di tenerezze e dediche. Non pochi utenti infatti avevano pensato ad uno scherzo, magari organizzato da programmi targati Mediaset, come “Le Iene” o “Scherzi a parte”, ma sembra invece che la realtà sia tutta un’altra.





L’ipotesi che fosse tutta una montatura è crollata come un castello di sabbia quando Ursula Bennardo ha attaccato Sossio, su Instagram. Oggi, l’ex dama ha infatti rilasciato le prime esternazioni pubbliche, a cui siamo sicuri seguirà una replica di lui. La coppia aveva annunciato anche di avere voglia di sposarsi; nozze che ovviamente sono state annullate.

L’ex cavaliere aveva condiviso sul suo account Instagram la scritta “Game Over”, accompagnata da un messaggio che diceva così: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali”.

Lo stesso ex volto noto di “Uomini e Donne” aveva sottolineato nel messaggio sui social: “La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”. A distanza di qualche ora è arrivata la risposta, su Instagram, della Bennardo, che attraverso alcune storie ha attaccato l’ex partner.

La Bennardo, rispondendo ad un utente che ha sostenuto che una love story non è un gioco e che quindi non va chiusa con un ‘game over’, ha detto: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Dichiarazioni pesantissime, che già stanno facendo discutere.

Come si è passati in poco tempo da “ti amo” a “è finita” è ancora un mistero. Si saprà qualcosa di più nei prossimi giorni: chissà che i due non decidano di raccontare la propria versione dei fatti a “Uomini e donne”, lì dove tutto è cominciato. Staremo a vedere…