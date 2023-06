Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i due ex volti di Uomini e Donne (e di Temptation Island Vip e lui anche del GF) hanno ritrovato la serenità e l’equilibrio di un tempo. C’è stato un momento, infatti, in cui cavaliere e dama si erano un po’ persi. Intervistata dal settimanale Mio Ursula ha spiegato come gli ultimi mesi del 2022 siano stati molto turbolenti con una separazione di fatto. “Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima…Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima”.

Vedeva “un Sossio diverso”: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi. Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro!”. La storia tra i due quindi ha continuato tra alti e bassi. Fino a oggi, però, perché a giudicare dall’ultimo annuncio i genitori della piccola Bianca sono più uniti e complici che mai.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’annuncio

Un anno fa, l’ex calciatore aveva chiesto la mano della dama ma l’emergenza Covid li aveva costretti a rinviare la data. Poi però, come detto, la coppia nata a UeD è entrata in crisi e lei aveva scelto di cancellare le nozze perché piena di dubbi: “Molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”, aveva spiegato a The Pipol Tv.

Incomprensioni che oggi, a un anno di distanza, la coppia è riuscita però a superare tanto che Sossio Aruta ha chiesto (di nuovo) a Ursula Bennardo di sposarlo. Una proposta di nozze super romantica andata in scena durante una vacanza sul lago di Como e un’emozione che, come scrive lui, non erano sicuri di voler condividere. Ma alla fine l’hanno fatto con un video con in sottofondo Sally di Vasco Rossi. Nel bicchiere di lei per brindare in barca un anello.

“C’è un momento molto romantico ed emozionante che abbiamo vissuto sul lago di Como a bordo di questa meravigliosa barca che però non sapevamo se condividerlo con voi… alla fine però abbiamo scelto di farlo perché con voi ,con chi ci vuole bene, abbiamo sempre condiviso tutto. Le ho di nuovo chiesto di sposarmi…e lo farò sempre e per sempre”, ha scritto Sossio Aruta. La risposta? Come sottolinea Ursula Bennardo tra le sue Storie è scontata.