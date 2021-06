“Me lo sono imposto e l’ho fatto”. Sossio Aruta mai così furioso con la sua Ursula. Tutto fuori per la prima volta

Sossio Aruta è ormai diventato un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Fino a poco tempo fa era conosciuto per essere un calciatore. Ha trascorso la sua carriera tra i campi dei dilettanti e dei professionisti. I suoi gol mandavano in estasi i tifosi delle tante squadre per le quali ha militato. Poi è arrivata l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico della tv e Sossio Aruta non ha perso l’occasione. Si è raccontato in un’intervista a Più Donna in cui ha ripercorso le tappe della sua esperienza, dagli inizi nel mondo della tv fino a Temptation Island.

“Il reality che più porto nel cuore è Campioni perché mi ha permesso di diventare famoso facendo ciò che più amo – ha detto Sossio Aruta a Fralof per Più Donna -. Non mi sento vip anche se in fondo lo sono, 15 anni di tv non sono pochi ma sono umile! È bellissimo in giro o sui social essere apprezzato”.

Poi ha parlato della sulla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip: “Entrare a metà percorso ed inserirsi non è facile ma ci sono riuscito in pochissimo tempo e non solo in casa ma anche fuori visto il mio terzo posto, primo tra gli over. Se non ci fossero stati due giovanissimi con storie da gossip, chissà forse avrei vinto. Mi sono tolto molte soddisfazioni, quanti concorrenti ho battuto? Tanti volti anche famosi. Una persona che non porto nei miei ricordi e mi ha stupito il suo podio è Paolo Ciavarro, sinceramente in casa era un fantasma non so cosa abbia conosciuto di lui il pubblico. Resterà un mistero.”





Quindi un riferimento a Temptation Island. A Fralof ha rivelato alcuni retroscena della sua partecipazione al reality delle tentazioni insieme all’allora fidanzata e ad oggi quasi moglie Ursula Bennardo: “Non sono stato tentato, ero arrabbiato con Ursula per la lite che ci fu prima delle registrazioni e volevo fargliela pagare! Mi sono imposto di essere single e l’ho fatto!”. Per la coppia fu un percorso difficile tanto che si separarono per poi ritrovarsi un anno dopo.

Infine Fralof ha chiesto ad Aruta cosa pensa di una possibile partecipazione di Ursula Bennardo al Grande Fratello Vip: “Un reality che Ursula ama è il Grande Fratello Vip. Qui avrei delle perplessità. Ursula è molto espansiva, solare, non so come sarebbe per me vederla con altri uomini, ridere, scherzare, ballare, dormire … non so mi viene l’ansia al pensiero. Forse sarei geloso anche se mi fido”.