Sossio Aruta ha trovato un nuovo lavoro. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha attraversato un periodo particolare con la compagna Ursula Bennardo. I due hanno avuto degli alti e bassi e Ursula ha spiegato: “Abbiamo vissuto un momento di crisi. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”.

Inoltre poco tempo fa Sossio Aruta ha fatto una richiesta sui social: “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato e spostarmi ovunque”.





Sossio Aruta realizza il suo sogno: farà l’allenatore di calcio

Pare proprio che Sossio Aruta sia riuscito a trovare quello che cercava. La Virtus Taranto, infatti, lo ha ingaggiato come allenatore delle squadre giovanili. La notizia è stata data su Facebook dalla stessa società: “Sarà mister SOSSIO ARUTA l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San vito.. benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia VIRTUS TARANTO CALCIO

“.

I contatti tra Sossio Aruta e la Virtus Taranto erano avvenuti già alcune settimane fa e la stessa società lo aveva così presentato: “Aruta è un personaggio pubblico, noto a molti per la partecipazione a programmi televisivi popolari sulle reti nazionali, ma soprattutto è conosciuto da tanti tifosi e addetti ai lavori per una carriera calcistica durata oltre trent’anni calcando i campi dilettantistici fino alla Serie B con club importanti come Ascoli, Foggia, Benevento, Cosenza, Pescara e Taranto”.

“Oltre all’esperienza nel reality show “Campioni Il Sogno” con la maglia del Cervia guidato da Ciccio Graziani, ex Nazionale e Campione del Mondo ’82. Sossio, di professione attaccante, ha realizzato in carriera quasi 400 gol in tutte le categorie, a eccezione della massima serie; il bomber di origini campane, ma ormai tarantino d’adozione, è pronto a insegnare la tecnica e i segreti del mondo del calcio ai piccoli allievi che lo seguiranno”.

