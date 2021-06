Piove sul bagnato. Altri problemi in arrivo per Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne e popolare personaggio televisivo. Lo sapete, Sossio ha contratto il Covid-19 con la sua Ursula Bennardo. In un primo momento sembrava non fosse una forma particolarmente aggressiva. Ma poi Sossio ha spiegato di stare male, di essere dimagrito notevolmente e di accusare diversi dolori. Nulla da fare, quindi, per il matrimonio inizialmente previsto per il 23 giugno.

E dire che era tutto pronto. Il rito sarà civile, la location Caposperone, resort in Calabria. Ad accompagnare Ursula all’altare ci penserà il figlio più grande, Michele. Ma potrebbero essere presenti tutti e tre i suoi figli, avuti da un precedente matrimonio. Ovviamente tutto è stato rimandato. Ora la priorità è tornare in salute. Nell’ultimo messaggio Sossio aveva detto: “MALEDETTO COVID VOGLIO SOLO DIRE CHE CMQ SI STA MALISSIMO E NON VI PERMETTETE DI SOTTOVALUTARE QUESTO MOSTRO…❤❤❤❤ THE LION KING…”.

Adesso, però, un’altra pessima notizia arriva per il povero Sossio Aruta. “7 giugno 2021, torno dal lavoro, entro a casa e trovo una notifica: licenziato per il COVID. E poi il buio totale… Non ho mai avvertito un senso di abbandono come questa volta, una solitudine che mi ha logorato dentro, non potrò mai dimenticare quello di cui avrei avuto bisogno e che non c’è mai stato… No no, non lo dimenticherò facilmente, spero che passino presto questi giorni per tornare a respirare un’aria nuova e pulita…”.





Come non bastasse il Covid-19 ora Sossio Aruta deve affrontare anche il licenziamento. Davvero un periodo no per l’ex calciatore e terzo classificato nell’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto. Dopo il messaggio diversi sono stati i follower che hanno mostrato solidarietà e vicinanza all’ex cavaliere di UeD. Ma qualcuno ha anche criticato Sossio: “Ti auguro una pronta guarigione, però voi i soldi li avete guadagnati. Potevi conservare qualcosa. A tutti piacerebbe fare la bella vita…”.

C’è anche chi se la prende con Sossio Aruta per il suo stile di vita: “Non sei né il primo né l’ultimo… Anzi noi siamo comuni mortali… È siamo ancora più in difficoltà… Non lavoriamo né con i social e né niente e né tanto meno andiamo in giro di continuo… Né vacanze né viaggi né cene e né altro… Quindi lasciamo perdere”. Infine c’è anche chi fa notare che al momento i licenziamenti dovrebbero essere ancora bloccati proprio a causa della pandemia. Critiche alle quali Sossio al momento non ha ancora risposto.