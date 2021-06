Sossio Aruta torna a parlare dopo i brutti momenti che sta vivendo a causa del coronavirus. Nei giorni scorsi aveva infatti detto di aver contratto la malattia del momento insieme ad Ursula Bennardo e le sue condizioni di salute non erano molto buone. Ovviamente, dopo che il test è risultato positivo, hanno iniziato l’isolamento domiciliare come prevede la legge per evitare di contagiare altre persone. E qualche ora fa l’ex calciatore è tornato a parlare dando un aggiornamento sul suo stato.

Questo quanto aveva dichiarato giorni fa: “Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sto malissimo. Ho perso già quattro chili, mal di stomaco e di testa. Debolezza, sono senza forze, mal di schiena. Un disastro”. Dunque niente di drammatico, ma guai a sottovalutare la situazione. Dal canto suo Ursula Bennardo si era detta pronta ad accettare consigli dai suoi fan su come affrontare al meglio questa brutta malattia. Ma veniamo adesso all’attualità.

Adesso fortunatamente i sintomi sono migliorati e quindi Sossio Aruta ha raccontato sul social network Instagram: “Fortunatamente i sintomi forti sono passati, come lo spavento. Ho ancora un po’ di tosse, un po’ di febbre ma va molto meglio”. Poi ha aggiunto che nella giornata di martedì 15 giugno sia lui che Ursula Bennardo si sottoporranno al test molecolare per capire se siano ancora positivi al Covid. Nelle prossime ore darà quindi sicuramente ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute.





Ursula Bennardo aveva detto: “Devo darvi una brutta notizia”, ha esordito Ursula tra le Storie di Instagram. Poi ha spiegato che sabato Sossio aveva un evento importante a Torino, dunque ha dovuto sottoporsi a un tampone per partire. E per precauzione lo ha fatto anche lei. Entrambi sono quindi risultati positivi al Covid-19. In questi giorni Ursula Bennardo aveva già rivelato ai suoi fan che si sentiva poco bene. Pensava di trattasse di una semplice allergia, ma ora collega tutto al virus.

