Annuncio di Giulia Salemi , infatti l’opinionista social del GF Vip 7 ha parlato di ritocchino sui social network. E ha mostrato il risultato a tutti i suoi follower con una Instagram story inequivocabile. La ragazza è pronta per la finale del reality show di Canale 5, ma intanto ha del tempo a disposizione per farsi apprezzare in tutte le sue sfaccettature e anche nel suo privato. Ed ecco quindi una decisione improvvisa presa dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che ha stupito tutti i suoi follower.

Giulia Salemi non si è soffermata solo su questo ritocchino nelle ultime ore. Ha anche parlato a Chi della sua rinuncia a diventare opinionista del GF Vip 7, quando Sonia Bruganelli si è presa una pausa a dicembre: “A Natale non mi sentivo pronta. adesso ci penserei. Il ruolo della ‘basta*** con il tablet è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st***za, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me”. Però so leggere le situazioni”.

Leggi anche: “È andata così”. Giulia Salemi ha deciso di non nasconderlo più: ha dovuto rinunciare





Giulia Salemi e il ritocchino: cosa ha fatto vedere ai fan

Con una mossa a sorpresa Giulia Salemi ha attirato su di sé l’attenzione massima dei suoi ammiratori, che hanno potuto osservare da vicino questo ritocchino estetico. Lei si è armata di cellulare e ha realizzato una Instagram story. Ha mostrato il suo cambiamento e ha manifestato tutta la sua gioia per essere riuscita a portare a termine quel suo lavoretto. Ha anche lasciato a corredo delle immagini una didascalia interessante, nella quale ha nominato anche delle vip molto note a livello internazionale.

Il ritocchino dell’influencer è stato fatto sulle sue unghie, infatti le ha trasformate dando vita ad una forma che ricorda le mandorle. Ha selezionato il colore rosa e le ha rese decisamente lunghe. A quel punto ha esclamato: “Le ho sempre volute provare, ora scoprirò come vivono le Kardashian con queste unghie. Lo so che sono lunghissime ma non mi interessa, va bene? Ormai le ho fatte e me le tengo”. Il riferimento è alle sorelle Kylie, Khloé e Kim che portano delle unghie tutt’altro che corte.

A proposito della sua severità al GF Vip 7, proprio sui social ha ribadito qualche giorno fa quel suo modo di essere che a volte la fa sembrare antipatica. Infatti, ha scritto: “Dalla vostra bast*** col tablet è tutto, a lunedì per la finalissima”.