Sta per iniziare il Grande Fratello Vip e Sophie Codegoni è pronta a fare ingresso nella Casa di Cinecittà. Si è fatta conoscere a Uomini e Donne come tronista: durante il suo percorso ha scelto Matteo Ranieri, ma la relazione è durata solo poche settimane. La modella ha spiegato su Instagram cosa non ha funzionato con il ragazzo conosciuto durante il dating show: “Non è stata una situazione semplice. Oggi lo scopo è non piangere che è dura. La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi”.

“Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. […] La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice”.

Nonostante la giovane età Sophie Codegoni ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica e ha ritoccato seno e labbra. Lo ha fatto dopo la fine di Uomini e Donne e non ha avuto paura di farlo sapere sia ai suoi follower che alla sua famiglia. Ha anche ammesso di temere i giudizi sulla sua scelta. Ha rivelato il nome del medico a cui si è rivolta: Giacomo Urtis, chirurgo ed ex gieffino.





A differenza di molte star che preferiscono nascondere la loro passione per i ritocchini, Sophie Codegoni ammette tutto e ai followers ha detto di essersi rifatta il seno con delle Stories condivise sul suo profilo: “Oggi vi devo dire una cosa – ha detto -. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi: ho rifatto il seno. È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche ma io sono contenta”.

Ha poi continuando spiegando i motivi che l’hanno spinta a fare questa scelta: “È una cosa che volevo fare da una vita. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno, mi dava un fastidio incredibile, quindi mi sono ritrovata il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”. Oggi appare molto soddisfatta del risultato e lo mostra con orgoglio sui social.