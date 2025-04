Possibile svolta nel mondo del gossip italiano. Un’ex coppia vip potrebbe essersi messa alle spalle tutte le problematiche e avrebbe deciso di tornare insieme. C’è stata infatti una novità sorprendente nelle scorse ore, scoperta grazie all’influencer Deianira Marzano, che ha subito avvisato tutti i suoi follower.

L’ex coppia vip sarebbe quindi ritornata insieme per la gioia dei fan. Possiamo subito darvi degli indizi interessanti, infatti lui è uno dei cantanti più amati mentre lei è una bravissima e bellissima conduttrice televisiva. Dopo aver avuto una storia d’amore di un anno e mezzo, avevano deciso di lasciarsi alla fine del 2024.

L’ex coppia vip tornata insieme: “Si seguono di nuovo sui social”

Nonostante entrambi non siano ancora usciti allo scoperto con una dichiarazione ufficiale, per la Marzano potrebbe esserci stata la notizia più bella, ovvero il ritorno di fiamma. Lui è Cesare Cremonini, che avrebbe ripreso i rapporti con la conduttrice tv, che ha amato per oltre 12 mesi.

Cremonini potrebbe essere tornato a formare una coppia con Giorgia Cardinaletti, ovvero la giornalista del TG1. Questa l’indiscrezione di Deianira Marzano: “Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno ripreso a seguirsi su Instagram… E lui posta questa storia (‘Ragazze Facili’ è dedicata a lei)… Ritorno di fiamma in corso?”.

Nei prossimi giorni sapremo sicuramente altro e avremo co nferme o meno di questa liaison amorosa, che potrebbe essere tornata ad essere predominante nella cronaca rosa italiana.