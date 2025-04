Spiacevole disavventura per Cecilia Rodriguez. In questi giorni vi abbiamo raccontato delle incomprensioni e anzi della vera e propria crisi di casa Rodriguez. Belen e Ignazio Moser sarebbero ai ferri corti: la conduttrice sarebbe infuriata per alcuni comportamenti del modello nei confronti della moglie. Ma non è tutto: a quanto pare Chechu sarebbe davvero incinta e Ignazio avrebbe mentito per nascondere tutto nell’ultima intervista.

In ogni caso Cecilia Rodriguez ha provato a rilassarsi con una passeggiata nel parco insieme ai suoi suoi adorati Jack Russell, Ercolino e Aspirina, che compaiono spesso nelle sue storie su Instagram, diventando vere e proprie mascotte per i follower. Aspirina è stata la prima ad arrivare nella sua vita, e la showgirl ne ha parlato più volte anche durante la partecipazione a reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Più recentemente, nella famiglia è arrivato Ercolino, condiviso con il marito Ignazio Moser.

Imprevisto nel parco e Cecilia scoppia: “Basta***! Sono scioccata”

Questa mattina, sabato 12 aprile, durante la consueta passeggiata al parco, Cecilia ha vissuto un momento davvero inaspettato: Ercolino le ha fatto la pipì addosso. Visibilmente sorpresa, la modella ha raccontato tutto sui social, postando un video in cui mostra i pantaloni e la scarpa sinistra completamente bagnati: “Non mi è mai successa una cosa del genere… Mi avete fatto la pipì addosso, tu bas***“, ha detto rivolgendosi scherzosamente a Ercolino.

Dopo un attimo di silenzio, ha aggiunto: “No, scusate, ma sono scioccata, non era mai successo“. In seguito, Cecilia ha condiviso un’altra storia in cui ha riportato una spiegazione sul perché i cani a volte facciano pipì addosso ai loro padroni. Secondo quanto riportato da un’intelligenza artificiale: “La principale ragione per cui un cane orina sul padrone è perché vuole proteggere il suo territorio o la “zona” in cui si sente al sicuro e protetto. Si tratta di un comportamento istintivo che hanno i cani nei confronti di un’area che riconoscono come propria”.

La showgirl ha reagito con ironia, accompagnando il post con una serie di emoticon divertite, trasformando l’episodio in un siparietto social tutto da ridere.

