Altro che ritorno di fiamma con l’ex storico, ora arriva la ‘prova’ di un nuovo amore vip. Anche questo conosciuto. Da qualche settimana la vip ed ex protagonista di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip è tornata al centro del gossip. Dopo la fine dell’ultima relazione, durata circa 4 anni, gli utenti hanno iniziato a mormorare di un ritorno al passato per via di segnalazioni e poi foto dei due ex negli stessi posti (come quella che trovate qui sotto). E fino a qualche giorno fa molti davano per certa questa storia, visto che anche lui nel frattempo era tornato single.

Ma le speranze dei più romantici sono poi state infrante: pare che i due si siano lasciati alle spalle l’amore che li ha travolti anni fa e al momento tra loro non c’è altro che un rapporto di amicizia. Ma ecco che ora arriva la notizia di un nuovo fidanzato. Dopo diversi avvistamenti con un volto noto del mondo dello spettacolo è arrivata quella che tanti ritengono sia la prova: la foto del bacio.

Leggi anche: “Stanno per farcelo sapere”. Elodie e Andrea Iannone, ormai è sicuro: la loro decisione fa esplodere il gossip





“Ecco la prova”: nuovo amore vip

Giulia De Lellis, altro che Andrea Damante: il nuovo fidanzato sarebbe Giano Del Bufalo, fratello dell’ex allieva di Amici e oggi attrice affermata, Diana e anche lui volto della tv con il programma Cash or Trash. I più attenti avevano già notato che negli ultimi tempi i due trascorrono spesso molto tempo insieme.

O meglio, lo hanno dedotto dai rispettivi spostamenti social che però, guarda caso, erano sempre nelle stesse città. Come Roma (dove lui ha condiviso una storia che ritraeva Giulia De Lellis alla guida) e ora Venezia. Ma nelle ultime ore, come anticipavamo, è arrivato un aggiornamento importante.

Giano Del Bufalo ha infatti postato un nuovo scatto che sembrerebbe confermare e ufficializzare la relazione con Giulia De Lellis: una foto di lui in teneri atteggiamenti con una ragazza mora, il cui volto però è sfocato. A far pensare che la ragazza in questione sia proprio l’influencer dal momento che entrambi si trovano a Venezia.