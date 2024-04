Su Elodie e Andrea Iannone sono uscite tantissime voci nell’ultimo periodo, che come spesso succede sono state di tenore diverso. C’è chi paventava la possibilità che i due fossero sul punto di annunciare la separazione, altri invece confermavano che non ci fossero particolari problemi di coppia. Il settimanale Gente ha definitivamente fatto chiarezza.

Infatti, è riuscito a fotografare Elodie e Andrea Iannone, che si sono mostrati in un modo particolare. E successivamente sono anche emerse altre indiscrezioni che stanno facendo impazzire i fan. Nessuno si attendeva una cosa del genere fino a pochi giorni fa, invece bisognerebbe forse abituarsi a questa novità. Ma ovviamente saranno loro a scegliere quando comunicarlo.

Elodie e Andrea Iannone, la clamorosa notizia

Dunque, il futuro tra Elodie e Andrea Iannone non sarà affatto negativo. Anzi, possiamo subito smentire che ci sia una crisi amorosa in corso perché il settimanale Gente li ha beccati felicissimi, mentre erano insieme nella città di Milano per partecipare al Salone del Mobile. Si sono dati dei baci romantici e scambiati abbracci bellissimi. E poi è stato svelato un dettaglio clamoroso.

Già da un mese si era parlato di probabili nozze tra la cantante e lo sportivo, ma i fan di Elodie sono adesso quasi sicuri di una cosa. Alla luce di questo amore sempre più intenso con Iannone, c’è l’ipotesi che stiano pensando ad un figlio. E quindi nei prossimi mesi potrebbe anche arrivare un annuncio simile, che farebbe gioire migliaia e migliaia di persone.

Elodie e Iannone si sono fidanzati nell’autunno del 2022 e, nonostante le voci di crisi si siano spesso rincorse, non si sono mai lasciati davvero. E ora potrebbero convolare a nozze e diventare genitori.