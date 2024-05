La loro relazione è arrivata ad un punto di svolta, infatti il volto del programma di Canale 5 è incinta e presto diventerà mamma per la prima volta. L’avevamo conosciuta e apprezzata in una trasmissione, nella quale aveva partecipato assieme al fidanzato di allora. Ora la sua vita si è trasformata completamente, infatti da circa due anni è impegnata con colui che le ha permesso di essere in dolce attesa.

Dunque, il volto di Canale 5 è incinta e l’annuncio è arrivato proprio dalla coppia sui loro profili Instagram. Hanno scelto la stessa foto, infatti lei ha mostrato il suo pancione che sta crescendo di giorno in giorno. Il suo partner le ha dato un bel bacio sulla fronte, segno di grande affetto, e dai loro sguardi si può evincere tanta serenità e gioia per questo evento.

Volto di Canale 5 incinta per la prima volta

Questo volto di Canale 5, protagonista anni fa a Temptation Island, ha commentato così la notizia relativa al fatto che sia ora incinta: “Ehi tu che stai lì dentro comodo comodo, sappi che anche se non sei ancora venuto/a al mondo, ci hai già cambiato la vita. La tua mamma e il tuo papà prima erano felici, ma ora hanno il cuore che gli scoppia di gioia! Sei già la nostra priorità… ti aspettiamo”.

Ad aspettare il bebè è Jessica Battistello, che partecipò nel 2019 a Temptation Island insieme ad Andrea Filomena. Attualmente è legata invece a Stefano Francesconi, di professione imprenditore. Lei ha concluso così il suo post social: “E te, amore mio, sei l’unica persona al mondo con la quale avrei potuto desiderare davvero tutto questo, niente mi intimorisce da quando te sei al mio fianco. Ti amo profondamente“.

Ai tempi di Temptation Jessica Battistello partecipò per capire se ci fossero le basi per continuare con l’ex Andrea, visto che erano in crisi e lei aveva pure cancellato il matrimonio. E la loro storia terminò definitivamente.