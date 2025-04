L’attore italiano è diventato papà per la prima volta. La notizia è arrivata all’improvviso per Pasqua, ma ha scaldato il cuore di tantissimi fan, amici e colleghi. È stato lo stesso attore romano, noto al grande pubblico per i ruoli in Skam Italia e Tutto chiede salvezza, a condividere l’annuncio sui suoi profili social. Una foto semplice ma potente: la manina di una neonata che stringe il dito della madre, accompagnata da una frase che dice tutto senza svelare troppo. “Sto imparando qualcosa sull’amore”, ha scritto, lasciando che fossero le emozioni a parlare per lui.

Nel giro di poche ore il post ha fatto il giro della rete, raccogliendo centinaia di commenti e reazioni da parte di fan e volti noti dello spettacolo. Tra i primi a congratularsi, l’attrice Tosca D’Aquino, che ha commentato: “Sarai un papà meraviglioso!”. Anche la cantante Ariete e l’attore Rocco Fasano, collega proprio sul set di Skam, hanno lasciato il loro augurio, scegliendo di esprimere l’affetto con una cascata di cuoricini. Un’ondata di calore che ha invaso il profilo dell’attore, testimoniando il grande affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.

Sorpresa di Pasqua: l’attore è diventato papà

Nonostante le voci insistenti circolassero già da qualche mese, Federico Cesari e la compagna Camilla Page non avevano mai confermato pubblicamente l’attesa di un figlio. L’unico indizio era comparso sui social tempo fa, quando in un’immagine condivisa da amici, Camilla era apparsa con un evidente pancione. Una foto bastata ai fan più attenti per intuire che una nuova vita stava per arrivare, anche se né Cesari né la Page avevano rilasciato dichiarazioni.

Il riserbo mantenuto dalla coppia ha reso l’annuncio ancora più toccante. Il post del 19 aprile è stato accolto con grande sorpresa, ma anche con profondo entusiasmo da parte dei follower dell’attore. Molti, oltre a esprimere felicità, hanno sottolineato quanto siano stati colpiti dalla delicatezza con cui Cesari ha scelto di condividere un momento così intimo, evitando clamore e scegliendo invece un messaggio semplice e autentico.

ODDIO FEDERICO CESARI DIVENTA PAPÀ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/jsZBaxALZw — lis🦋zia di KIRI (@muscattinaaa) February 10, 2025

Al momento non è stato reso noto il nome della neonata, e non si conoscono altri dettagli sulla nascita. Quel che è certo è che per Federico Cesari si apre un nuovo capitolo, lontano dai riflettori dei set ma carico di emozioni vere. Un ruolo inedito, quello di padre, che l’attore sembra pronto ad affrontare con la stessa sensibilità che ha sempre mostrato nei suoi personaggi.