Negli ultimi mesi i due protagonisti di Canale 5 hanno catalizzato l’attenzione dei media con la loro relazione, spesso al centro del gossip per i numerosi colpi di scena e le apparizioni pubbliche. I due volti noti del piccolo schermo, reduci da esperienze televisive ben diverse – lui ex partecipante di Temptation Island, lei ex tronista di Uomini e Donne – sembrano oggi aver trovato un equilibrio sentimentale che continua ad alimentare la curiosità dei fan.

Tutto ha avuto inizio quando Manuela Carriero è stata sorpresa più volte in compagnia di Francesco Chiofalo, fino a quando i diretti interessati non hanno deciso di ufficializzare la loro storia. Una scelta che ha segnato per lei un netto distacco dal passato, fatto di delusioni e polemiche, lasciandosi alle spalle le turbolenze vissute nel dating show condotto da Maria De Filippi. Da allora, la coppia ha iniziato a condividere momenti della propria quotidianità, mostrandosi affiatata e apparentemente serena.

I due volti di Canale 5 beccati così: “Aspettano un figlio”

Stando a quanto riportano fonti vicine ai due, la relazione starebbe facendo passi importanti: si parla infatti di una possibile convivenza, che segnerebbe un ulteriore punto di svolta nel loro percorso. Ma non finisce qui. Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione ha scatenato i pettegolezzi. Secondo quanto emerso, Manuela Carriero potrebbe essere in dolce attesa. La notizia, ancora non confermata, si è diffusa dopo che la coppia è stata avvistata a San Benedetto del Tronto, precisamente in un ristorante di sushi molto frequentato.

Le immagini arrivate in redazione a Novella 2000 mostrano Manuela con un abbigliamento che lascia intravedere un pancino sospetto, dettaglio che non è passato inosservato e che ha fatto rapidamente il giro del web. Da settimane, in effetti, circolano voci su una presunta gravidanza della Carriero, ma questo nuovo avvistamento ha riacceso le speculazioni. Il video che la ritrae ha acceso nuovamente i riflettori sulla coppia, già molto chiacchierata, alimentando la curiosità di chi segue le loro vicende sentimentali.

Francesco Chiofalo diventa papà? pic.twitter.com/SO8JpxStcY — Novella 2000 (@Novella_2000) April 19, 2025

Al momento, però, né Francesco Chiofalo né Manuela Carriero hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Nessuna conferma, ma nemmeno smentite: la coppia mantiene il silenzio, lasciando che il mistero alimenti le voci. Se davvero fosse in arrivo un bambino, si tratterebbe di un momento importante nella vita dei due, che potrebbe consolidare ulteriormente il loro legame. Intanto, il pubblico resta in attesa di un annuncio che – nel caso arrivasse – non passerebbe certo inosservato.