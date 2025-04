Potrebbe esserci una nuova cicogna in volo per la coppia, amatissima dal pubblico, e formatasi sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. La coppia è finita nuovamente al centro dell’attenzione a causa di un piccolo ma eloquente dettaglio condiviso sui social. Dopo la nascita della loro primogenita Camilla, che ha coronato una storia d’amore iniziata nella casa di Cinecittà ormai cinque anni fa, i fan sospettano che un altro bebè possa essere in arrivo.

Tutto è partito da una semplice storia su Instagram, dove lei ha ringraziato un brand per averle inviato una colomba pasquale. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il messaggio che accompagnava il dolce omaggio. La frase, infatti, ha subito catturato l’attenzione: “Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”. Parole che non sono passate inosservate, tanto meno ai follower più attenti.

Rosalinda Cannavò, clamoroso rumor: “Di nuovo incinta”

La coppia, almeno per il momento, non ha né confermato né smentito ufficialmente la notizia di una seconda gravidanza. Tuttavia, quel riferimento così diretto all’arrivo di un “piccolo” ha acceso le speranze dei fan e aperto le porte a nuove speculazioni. Il termine usato nel messaggio suggerirebbe anche che si tratti di un maschietto, anche se si potrebbe trattare semplicemente di una scelta di parole generica o affettuosa.

Non è la prima volta che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si trovano al centro del chiacchiericcio mediatico per motivi legati alla loro vita privata. Fin dall’inizio, il loro percorso sentimentale ha appassionato il pubblico, in particolare quello di Verissimo, dove la coppia è stata più volte ospite e ha raccontato la propria evoluzione fuori dalle telecamere. Proprio in occasione della pausa del programma condotto da Silvia Toffanin, che non andrà in onda sabato 19 e domenica 20 aprile con nuove puntate, è stata scelta una replica della loro intervista, segno di quanto siano ancora nel cuore degli spettatori.

In attesa di una conferma ufficiale dai diretti interessati, i fan continuano a seguire con affetto ogni loro passo, sperando che presto arrivi l’annuncio tanto atteso. Se davvero Camilla è destinata ad avere presto un fratellino o una sorellina, sarà un’altra tappa emozionante in una storia d’amore nata sotto i riflettori, ma cresciuta, passo dopo passo, nella vita vera.