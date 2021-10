Sonia Bruganelli affianca Alfonso Signorini al GF Vip 6. Insieme ad Adriana Volpe, altra spalla del conduttore del reality di Canale 5, la produttrice e moglie di Paolo Bonolis commenta senza peli sulla lingua le vicende e dinamiche della Casa più spiata d’Italia e questo ruolo le calza a pennello. Ma ha ha già deciso che questa potrebbe essere la ultima esperienza come opinionista.

Intervistata dal settimanale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Sonia Bruganelli ha raccontato di essere stata convinta dai figli, grandi fan del GF Vip, ad accettare l’opportunità, ma di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro. Preferisce svolgere il suo lavoro dietro la telecamera, dove si trova perfettamente ed evidentemente di più a suo agio. “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”, le sue parole.

Sonia Bruganelli: il primo, famoso fidanzato

Detto questo, Sonia Bruganelli ci tiene a sottolineare di non essere per nulla pentita della sua esperienza al GF Vip 6 e che a sostenerla nelle sue scelte, oltre ai figli, anche Paolo Bonolis. Il marito l’ha guidata fin dall’inizio, consigliandole di dare sì giudizi sinceri, ma di mantenere anche un tono diplomatico e di stare attenta a non ferire le persone. “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!’”, ha aggiunto con ironia.





Sonia Bruganelli è sposata con Paolo Bonolis, che è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, dal lontano 2002 e dal loro amore sono nati Silvia, Davide e Adele. Ma prima, molto prima che incontrasse l’uomo che è diventato la sua certezza, la bionda opinionista ha avuto un altro fidanzato famoso. Per la precisione è stato il suo “primo fidanzato”.

In un’intervista sul settimanale Chi, Sonia Bruganelli, 47 anni, ha parlato del suo primo fidanzato e svelato che in passato è stata legata a “Gabriele Paolini”. “Era carinissimo, riccio, moro, mi piaceva. Avevo 7 anni”, dice di lui. Sì, proprio quel Gabriele Paolini diventato noto per le sue apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti in diretta tv che è attualmente recluso nel carcere di Rieti dove sconta una pena definitiva di 8 anni per un cumulo di reati contro la libertà sessuale.