“Abbiamo fatto proprio bene”. Sonia Bruganelli, che sfortuna. L’amara sorpresa proprio nel momento più bello

Vip in vacanza. Tra chi sceglie le basse temperature, c’è anche chi decide di partire verso Paesi più caldi. Dopo le foto di Giorgia Meloni a Cortina con la famiglia e gli amici, lo sfogo di Sonia Bruganelli in diretta dalla spiaggia di Dubai. Forse la scelta non è stata delle migliori, ma come sempre Sonia trova il modo per ironizzare e scherzarci su.

Per la moglie di Paolo Bonolis, la scelta non si è rivelata quella più giusta. Ci si sarebbe aspettato di poter ammirare la 47enne baciata dai raggi del sole degli Emirati Arabi e invece le foto pubblicate su Instagram Sonia Bruganelli mostra a tutti la brutta ‘sorpresa’. Spiaggia deserta a causa del cattivo tempo, insomma, non era certamente la vacanza sperata.

“Comunque abbiamo fatto molto bene a venire a Dubai in questo periodo. Tanto tanto sole, mare calmo per farsi il bagno. L’unica cosa positiva è che la spiaggia non è proprio molto piena…”, con queste parole Sonia ironizza e prova a sdrammatizzare la situazione.





“Ora c’è una nuvola che copre il sole, nonostante il vento è da mezz’ora che sta lì. Il mare è molto molto mosso. Ecco ecco, esce un pochino di sole, quindi vi saluto che tanto tra un pochino pioverà sicuramente”. E rivolgendosi a chi le avrebbe portato sfortuna: “Grazie sempre per l’amore con cui ci pensate”.

Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli è stata decisamente al centro del gossip in merito alle notizie più stuzzicanti che riguardano il piccolo schermo. Infatti, dopo aver lasciato il salotto di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha deciso di mettere un punto all’esperienza come opinionista, cedendo il posto a Laura Freddi, che come tutti sanno è la storica ex del marito.