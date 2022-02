Sonia Bruganelli non bada a prezzi. La moglie di Paolo Bonolis si è fatta conoscere per un carattere molto diretto, e questo anche a costo di non essere apprezzata da tutti. L’imprenditrice non ha mai nascosto ai fan di amare oggetti unici e anche costosi, dall’abbigliamento a oggetti di interior design o altre comodità. Per questo Sonia è spesso finita nel mirino degli hater. Ma non sono di certo le critiche a fermarla.

Dalle borse e scarpe di lusso a molto altro ancora. Sonia Bruganelli senza alcun dubbio ama le comodità e può permetterselo. Nonostante sia spesso travolta dal vortice delle polemiche, l’appassionata imprenditrice ha deciso di condividere con i fan un altro splendido acquisto, lasciando davvero senza parole.

Ecco dunque aggiornato il profilo Instagram con la condivisione di alcune foto mostrano un baule firmato Louis Vuitton. Tenetevi forte perchè questa volta la Bruganelli ha davvero fatto ‘colpo’. Infatti l’oggetto più che raro ha un valore pari a più di 100.000 euro. E sono i dettagli, ovviamente, a fare la differenza.





Mostrare la propria camera da letto è sempre un momento di grande condivisione, soprattutto se fatto sui social. Ed è così che l’imprenditrice mostrando il baule Malle Coiffeuse di Louis Vuitton, rende noto anche tutti gli accessori di cui è dotato l’oggetto di arredo. Dai cassetti agli scompartimenti ispirati ai modelli storici della Maison, ma riattualizzati: una vera e propria opera d’arte.

Un metro di altezza e di originalità per il baule a specchio di Louis Vuitton che tra le altre cose vanta anche il rivestimento in Tela Monogram della casa produttrice e fodera in microfibra color Rosa Ballerina. Il top, insomma, per potersi specchiare e godere di tutti i piccoli grandi lussi che il tesoro promette di custodire per la bellezza di ogni donna. Resta ben chiaro quanto sia proibitivo il costo: con tre specchi il baule di Louis Vuitton raggiunge ben 165.000,00 euro.