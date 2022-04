Finito il Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha subito iniziato una nuova avventura televisiva grazie all’invito di Barbara D’Urso come giudice della nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione’. È stata invitata da Chiambretti a ‘Tiki Taka’ e secondo le ultime voci il cantante Sangiovanni, ex Amici, la vorrebbe nel suo videoclip.

Come sempre c’è tanta curiosità intorno al personaggio di Soleil Sorge, grande protagonista della sesta edizione dei Grande Fratello Vip grazie anche alla sua amicizia speciale con Alex Belli e quello che poi è stato ribattezzato ‘Triangolo Soleil-Alex-Delia’, cosa che poi è valsa anche la partecipazione della moglie di Belli al reality show di Alfonso Signorini.





Soleil Sorge, su Instagram il video con Carlo

Anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge aveva parlato di una persona speciale che si trovava fuori ma non ha mai dato troppe informazioni in merito. “Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria, non volevo, è stato inevitabile, e c’è stata una caccia all’uomo”, ha rivelato l’ex vippona al magazine Chi.

“I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. – ha detto ancora Soleil Sorge – Uscendo dalla Casa, non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”. Dopo tanto mistero è stata la stessa Soleil Sorge a pubblicare una Instagram Stories insieme a un ‘misterioso’ Carlo.

Beauty routine, ha scritto il giudice de La Pupa e il Secchione mostrando un ragazzo con una maschera di bellezza sul volto e il tag @carlomerli. Si tratta davvero del famoso “Superman” di cui l’influencer ha spesso parlato al del GF Vip? Secondo alcuni si tratterebbe del fidanzato. Carlo Merli è uno psicologo clinico, psicoterapeuta e specialista in psicoterapia breve strategica. Lavora presso il suo studio privato con sede a Roma, ma opera anche a Milano. Il nome di Carlo Merli era stato già fatto da Daianira Marzano in tempi non sospetti.